Świetny hub dla Apple MacBooków. Odzyskaj utracone złącza bez uciążliwych przejściówek z DGRule

Po co nosić przejściówki na kabelkach, jeśli DGRule wygląda jak dobrze dopasowana mała przystawka przylegająca do laptopa? Zestaw złącz jest na tyle nieinwazyjny, że nie trzeba demontować go do przenoszenia czy wkładania w futerał lub torbę. Oczywiście wymusza to zastosowanie kilku wielkości — odpowiednich dla MacBooków Pro o przekątnej ekranu 16, 15 i 13 cali, a także MacBooka Air 13 cali.

Dzięki DGRule zaopatrzymy laptopa Apple w takie porty jak: Thunderbolt 3, HDMI, USB-C, MiniDP, 3 x USB 3.2 Gen 1, microSD, SD i minijack audio. W dodatku do huba można podpiąć też ładowarkę 100 W, co nie wpłynie negatywnie na pracę innych załączonych wtyków.

Co ciekawe, w przystawkę DGRule jest też wbudowany niewielkie chłodzenie poprawiające temperaturę laptopa i samego huba. To naprawdę wszechstronny sprzęt, który zdaje się być wymarzonym dodatkiem dla posiadaczy MacBooków.

Projekt można wesprzeć na Indiegogo jednostkowo w cenie 109 dolarów (około 415 złotych) lub w wielosztukach, co przy okazji nieco obniża koszt pojedynczego egzemplarza. Poza rozmiarem, do wyboru są także warianty kolorystyczne — Siver i Space Grey. Międzynarodowe wysyłki planowane są na marzec.

