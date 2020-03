Nowy Komiks o Wiedźminie już w czerwcu. Geralt dostanie kolejny zeszyt od Dark Horse Comics

Ma składać się na cztery komiksy, a pierwszy z nich otrzymał tytuł The Witcher: Fading Memories (nasze nieoficjalne tłumaczenie — Wiedźmin: Zanikające wspomnienia). Zeszyt zadebiutuje 17 czerwca 2020 roku. Przynajmniej na zachodzie. Na razie nic nie wiadomo o polskim wydaniu, ale poprzednie komiksy (jak np. Dom ze szkła) były wydawane również w naszym kraju. Najwyżej poczekamy nieco dłużej, choć to tylko przypuszczenia, a nie oficjalne stanowisko.

Zagraniczny komiks z Geraltem, ale z udziałem Polaka

Za projekt okładki nowego komiksu z Białym Wilkiem odpowiada Evana Cagle. Wszystkie ilustracje wewnątrz wykonał Amad Mir, a historia wyszła spod ręki polskiego twórcy, czyli Bartosza Sztybora. To nie pierwszy udział rodzimego autora w zagranicznych komiksach z Geraltem. Co prawda nie we wszystkich, ale w wielu poprzednich nie zabrakło polskich twórców.

Jak można przeczytać na oficjalnych stronach wydawnictwa "The Witcher: Fading Memories śledzi dalsze przygody Geralta z Rivii. Geralt stał się zubożały i przygnębiony, odkąd groźby potworów zniknęły. Czasy zawsze były ciężkie dla Wiedźminów — ale bez ciągłej pracy jego sytuacja się pogorszyła. Kiedy Geralt bada nowe możliwości na swojej ścieżce życiowej, otrzymuje prośbę od burmistrza Towitz, małego miasteczka, w którym dzieci są porywane przez Foglets… ale coś jest nie tak z tym nowym zagrożeniem."



