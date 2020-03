Monitor na HDMI z e-papierem Waveshare EINK-DISP-103. Praca z komputerem jak czytanie książki

Jeśli pracuje się z tekstem, prostymi grafikami czy schematami i nie potrzeba kolorowych dynamicznych elementów na dodatkowym monitorze, to o wiele przyjemniejszy dla oczu jest ekran e-papierowy. Przyswajanie na nim treści jest podobne do czytania książki, a w lepszych jakościowo matrycach tego typu nawet przewyższa druk. Nie ma problemu z odblaskami czy szybkim zmęczeniem wzroku.

Niezłe parametry jak na e-Ink

To ważne, szczególnie dla osób, które pracują regularnie wiele godzin na komputerze. Waveshare EINK-DISP-103 co prawda nie jest ogromny i legitymuje się mniejszą przekątna niż typowy biurkowy monitor czy laptop, ale 10,3 cala na dodatkowy ekran e-papierowy, to wystarczający rozmiar. Urządzenie potrafi wyświetlić 16 odcieni szarości i może pochwalić się naprawdę świetną jak na taki rozmiar rozdzielczością 1872 x 1404 pikseli.

W sprzęcie nie zastosowano dotykowej warstwy, ale jest kilka przycisków do przestawiania trybu wyświetlacza (szybszy i mniej dokładny lub szczegółowy, ale wolniejszy oraz trzeci pośredni), wymuszenia odświeżenia obrazu (eliminacja efektu poświaty), czy zmiany kontrastu. Komputer czy inny sprzęt podłączymy do Waveshare EINK-DISP-103 przez złącze HDMI.

E-papier droższy niż matryce ciekłokrystaliczne

Monitor o rozdzielczości powyżej full HD nie jest najtańszym sprzętem, a do tego ten wykonany jest w technologii e-papieru. U producenta koszt Waveshare EINK-DISP-103 wynosi 540 dolarów (około 2060 złotych), a na Amazonie 683 euro (około 2940 złotych). Ewentualnie nawet w Polsce jako sam goły moduł matrycy np. do Raspberry Pi można go kupić za 1099 złotych.

Jak widać nie jest to tanie rozwiązanie, ale całkiem ciekawe dla pewnych zastosowań. Mimo najlepszej oferty w sklepie producenta, niestety zamówienie w tym miejscu wiąże się z jeszcze opóźnieniami niewiadomej długości spowodowanymi epidemią koronawirusa.

Źródło: Gizmodo