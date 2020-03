Nintendo wręcz szokuje. Ciuchy od Levisa i klocki Lego

Na twitterowym profilu Nintendo pojawiła się zapowiedź współpracy z Lego.

Krótki filmik sugeruje, że coś związanego z klockami nadchodzi, chociaż nie wiemy dokładnie, co to będzie. Strzelam jednak, że chodzi po prostu o zestaw zabawek, a nie np. grę od studia Traveller's Tale. Chociaż jakiś multimedialny element może się pojawić, na co wskazuje ekran w klockowym Mario.

Może w planach jest wykorzystanie smartfonów i rozszerzonej rzeczywistości? Wirtualny Mario skakałby po planszach, które zbudowalibyśmy w prawdziwym świecie? A może to coś dla Nintendo Labo? Możliwości jest sporo, więc współpraca Nintendo i Lego musi ekscytować.

Ale na tym się nie kończy. Nadchodzi też kolekcja ubrań od Levisa, powstałych we współpracy z Nintendo. Składać się będzie z m.in. koszulek, jeansowych kurtek oraz ogrodniczek, z charakterystycznymi monetami wpadającymi do kieszeni.

Cena jest jeszcze nieznana, ale premierę kolekcji zaplanowano na 1 kwietnia. To raczej nie jest żart.