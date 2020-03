Kontrolery Oculus tylko z bateriami? Ten gadżet doda akumulatory ze stacją ładowania

Po co wyjmować akumulatory paluszki z kontrolerów do Oculus Rift S lub Oclust Quest, jeśli proces ładowania można jeszcze mocniej uprościć. Dzięki temu prostemu, ale całkiem przyjemnie rozwiązującego problem zasilania akcesorium, zyskamy Touch Controllery zasilane akumulatorami z dedykowaną stacją ładowania, ale nie dla samych ogniw, a całych kontrolerów – nic nie trzeba wyjmować ze środka.

Wygoda przy ładowaniu

Spytacie, jak w takim razie podłączać tę stację? Czy trzeba zdjąć klapkę od baterii? Przecież normalnie nie ma wystarczająco dużej szczeliny, aby cokolwiek poza kartką papieru weszło do zatoki baterii. Twórca akcesorium rozwiązał też ten problem w całkiem elegancki sposób. W zestawie dostajemy też zamiennik klapek od komory baterii z otworem, który idealnie pasuje do styków ładowania w akumulatorach.

Dzięki temu odkładamy całe kontrolery do stacji dokującej, aby je naładować. Nie trzeba bawić się wyciąganie tradycyjnych akumulatorów AA. Poza tym, nie tracimy gwarancji na naszego Oculusa i w każdym momencie możemy przywrócić oryginalny stan przyrządów. W końcu modyfikacja nie jest w żaden sposób inwazyjna czy permanentna.

Projekt o niezbyt finezyjnej nazwie "Oculus Quest and Rift S Controller Charging Station" nie zebrał jeszcze zakładanej kwoty wsparcia na Kickstarterze, ale mając Oculusa, na pewno warto go wesprzeć, o ile nie wydaje się za drogi.

Podstawowa wersja bez stacji ładowania, przy której trzeba posiłkować się okablowaniem to koszt 39 dolarów (około 150 złotych, ale chwilowo promocyjnie za 29 dolarów — 110 złotych). Ze stacją cena wzrasta do 79 dolarów (około 305 złotych), a z dodatkowym uchwytem na gogle VR trzeba wydać aż 99 dolarów (380 złotych). Zależnie od edycji wysyłki będą miały miejsce od czerwca do sierpnia.

Źródło: Kickstarter