Nowy Chromecast Ultra może otrzymać pełnego Androida TV. Co to oznacza dla branży?

Do tej pory Chromecast był tylko czymś na kształt bezprzewodowego przekaźnika obrazu i dźwięku do telewizora. Jeśli wierzyć nieoficjalnym doniesieniom, to najnowsza odsłona sprzętu miałaby stać się samodzielną przystawką smart TV na Androidzie.