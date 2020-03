Creative Sound Blaster PLAY! 3 jest mały, ale napędzi nawet duże słuchawki

Zewnętrzne karty dźwiękowe pozwalają zwiększyć jakość dźwięku płynącego z komputera. Zamiast wbudowanego układu audio (który często jest dyskusyjnej jakości) zajmuje się nim wyspecjalizowany obwód stworzony nie tylko pod kątem polepszenia jakości muzyki i filmów, ale także zapewnienia odpowiedniej mocy dla słuchawek. I taki jest właśnie nowy produkt firmy Creative.

Creative Sound Blaster PLAY! 3 z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości

Creative Sound Blaster PLAY! 3 obsługuje dźwięk 24 bit / 192 kHz. Zwiększone próbkowanie ma dostarczać do słuchawek lepszą jakość dźwięku.

A jeśli już o nich mówimy, to według producenta karta wyposażona jest w DAC i wzmacniacz z obsługą nauszników o oporności nawet 300 ohm (choć podchodziłbym do tego z dużą dozą ostrożności). Wspomnę, że podobne układy można kupić nawet do smartfonów.

Creative Sound Blaster PLAY! 3 podłączany jest za pomocą złącza USB do komputerów z systemem Windows oraz MacOS. Urządzenie wyposażono w gniazdo słuchawkowe z sygnałem mikrofonowym oraz wejście na mikrofon mono 3,5 mm.

Omawiana karta Creative działa z dedykowanym oprogramowaniem Control Panel. Możemy za jego pomocą wybrać dedykowany dla naszych słuchawek profil dźwięku, zmodyfikować sygnał audio dzięki 10-pasmowemu korektorowi lub wzbogacić go za pomocą algorytmów SBX Pro Studio.

Creative Sound Blaster PLAY! 3 kupimy w sklepach detalicznych w cenie 89 złotych. Producent udziela 2 lat gwarancji.