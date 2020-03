Youtuber pokazuje jak samodzielnie stworzyć starożytne egipskie narzędzia

Egipcjanie budowali ogromne budowle, które miały zachwycać i informować o ich wielkości. Wyszło im to bardzo dobrze, bo starożytne struktury wzbudzają podziw do dzisiaj. Sekret Egipcjan tkwił w szczegółach. Osiągnęli precyzję bez nowoczesnych narzędzi. Nie mieli miarek, koparek, dźwigów, a nawet zwykłych centymetrów. Pomimo tego starożytni inżynierowie swoim kunsztem wyprzedzili przyszłe epoki.

Budowle stworzone przez Egipcjan, ale też stosowane przez nich narzędzia budzą duże zainteresowanie. Dlatego youtuber z kanału How To Make Everything postanowił je przetestować i sprawdzić, czym posługiwali się twórcy starożytnej cywilizacji.

Jakie narzędzia wykorzystywano do budowy piramid?

Youtuber poszukuje odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób Egipcjanie wpadli na tak genialne pomysły, nie mając dostępu do nowoczesnych technologii. Z opublikowanego przez niego wideo wynika, że wszystko, czym się dzisiaj posługujemy to efekt długiego procesu tworzenia innowacji. Ale wszystko miało swój początek w wynalazkach naszych przodków.

Pierwsza piramida w Egipcie została zbudowana w latach 2630–2611 p.n.e., a największa piramida w Gizie powstała około 2560 roku p.n.e. Wznosząca się na około 140 metrów budowla przez prawie 4000 lat była najwyższym obiektem na świecie, aż do czasów katedry kościoła anglikańskiego w Lincoln, który powstał dopiero w 1072 roku n.e.

Jedno z narzędzi wykorzystywanych przez starożytnych Egipcjan. (Youtube/How To Make Everything)

Piramida w Gizie powstała na sztucznie wyrównanym terenie. Jej wykonanie jest bardzo precyzyjne, ponieważ boki jej kwadratowej podstawy zostały rozmieszczone względem czterech stron świata z dokładnością 4 minut kątowych. Składa się z blisko 2,3 mln kamiennych bloków, których waga wynosi od 2,5 do 15 ton.

Budując piramidy, Egipcjanie musieli dbać o zachowanie prostych linii. Jak to zrobili? Ich rozwiązaniem było zawiązanie sznurka pomiędzy dwoma słupkami. Po jego naprężeniu powstawało narzędzie, które pozwalało na tworzenie idealnie równych powierzchni. Starożytni inżynierowi zaznaczali linie, zanurzając sznurek w kredzie lub pokrywając go popiołem. Wykorzystany barwnik pozostawiał ślad na powierzchni.

Innym narzędziem był przyrząd do tworzenia linii równoległych. Składał się z kijka, do którego przymocowano kolejny kawałek drewna. Dodatkowy element przesuwał się w górę i w dół, co pozwalało na ustalenie odległości. Linia równoległa była wyznaczana dzięki wspomnianemu już kijkowi ze sznurkiem.

Przyrząd starożytnych Egipcjan. (YouTube/How To Make Everything)

Egipcjanie i ich precyzja

Nadal nie jest jasne, czy starożytni Egipcjanie znali złożone twierdzenia matematyczne, np. twierdzenie Pitagorasa. Budzi to wiele pytań dotyczących sposobu wyznaczania linii prostopadłych. Najprawdopodobniej bazowali na przecinających się okręgach. W tym celu wykorzystywali kijek i przymocowany do niego sznurkiem węgiel drzewny. Naprężony sznurek o stałej długości pozwalał wyznaczyć dwa koła. Miejsce ich przecięcia zaznaczano barwnikiem, co pozwalało na uzyskanie prawie idealnej, prostopadłej linii.

Egipcjanie wykorzystywali znacznie więcej narzędzi. To dzięki nim byli w stanie stworzyć jeden z cudów świata. Film zamieszczony na portalu YouTube przedstawia wiele innych sposobów na własnoręczne stworzenie przyrządów, którymi posługiwali się starożytni inżynierowie. Ich odtwarzanie może być doskonałą zabawą.