Adidas, Google i EA prezentują inteligentne wkładki do butów. Adidas GMR Jacquard przyda się graczom FIFA Mobile

Okazuje się, że nasze wcześniejsze przewidywania były całkiem trafne. "Chociaż, czy na pewno szykuje się kurtka? Nigdzie nie zostało użyte to słowo, a kurtki wychodziły z kooperacji z firmą Levi’s. Może tym razem buty, jeśli postawiono na Adidasa? Za dwa tygodnie będziemy wiedzieć. " Może to nie dosłownie buty, ale wkładki nie są od nich tak dalekie tematycznie, w końcu do właśnie akcesorium do obuwia.

Graj w piłkę, graj w FIFA Mobile

W innej kwestii, też było całkiem zgodnie z rzeczywistością "bardzo istotny jest napis "Play Connected", który sugeruje rozgrywkę, kiedy jest się połączonym. W co i do czego? Tutaj wchodzimy na pole fantazji, ale smart odzież może dawać nam jakieś dodatkowe możliwości w grze FIFA Mobile, stąd jej znaczek." Element elektroniczny z wkładki śledzi ruchy stopy i analizuje dane, dzięki temu wiadomo, kiedy dany użytkownik biegnie, skręca, wykonuje podanie czy strzela do bramki itp.

Wszystko to zostaje wysłane do zainstalowanej na telefonie gry FIFA Mobile. Aktywności pozwalają zarabiać cyfrową walutę lub zdobywać nowe umiejętności w grze. I to poprzez wykonywanie czynności w świecie rzeczywistym. Ciekawe, czy podobne rozwiązania będą w przyszłości pomocne przy doskonaleniu swoich umiejętności w piłce nożnej.

To tylko mały czujnik

Sprzedawane za 40 dolarów (około 160 złotych) akcesorium nie ma tak naprawdę wiele wspólnego z materiałem jacquard. Zamysłem Google Jacquard jest wplatanie specjalnych przewodzących prąd nici w różne tekstylia, co umożliwia tworzenie odzieży wrażliwej na dotyk jak miało to miejsce np. w rękawie kurtki Levi’s Trucker Jacket.

Zamiast tego Adidas GMR bazuje na zwyczajnej wkładce do butów z gniazdem na niewielki, łatwo wyjmowany czujnik. Logo projektu Jacquard znajduje się w nim w takim razie nieco na wyrost, no chyba, że teraz Google Jacquard będzie synonimem jakiejkolwiek odzieży z elementami smart, a nie konkretnie specjalnej tkaniny.

