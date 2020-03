Koronawirus. Uczestnicy Big Brothera nie wiedzą o epidemii

Uczestnicy programu Big Brother w Niemczech przebywają (przypadkowo) w idealnej kwarantannie, bo nie mają fizycznego kontaktu z osobami ze świata zewnętrznego. Formuła programu nie zezwala im na dostęp do wiadomości z kraju i ze świata. W rezultacie uczestnicy żyją w błogiej nieświadomości problemów, z którymi zmaga się cały świat.

Obecna edycja reality show rozpoczęła się 6 lutego. Wtedy pierwsze przypadki koronawirusa SARS-CoV-2 dopiero zaczynały się pojawiać poza Chinami i można było mieć złudną nadzieję, że epidemia ominie Europę.

Chociaż stan szybko się zmienił, to ochotnicy zamknięci w domu Wielkiego Brata o tym nie wiedzą, jeśli nikt z ich najbliższej rodziny nie zachoruje, to nie dowiedzą się o zagrożeniu aż do momentu opuszczenia programu.

Producent programu Sat.1 poinformował media, że informacja o epidemii może zostać przekazana, jeśli na COVID-19 zachoruje ktoś z bezpośredniej rodziny uczestnika Big Brothera. Póki co nie było takiego przypadku.