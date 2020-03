Zła informacja. Pod nowego Xboxa będziesz musiał kupić nowy mebel

Wymiary (długość/szerokość/wysokość) obecnej konsoli premium Microsoftu, Xbox One X, to 29,97 cm x 23,87 cm x 6,09 cm. Jeśli zaś chodzi o Xbox Series X jest to 15,1 cm x 15,1 cm x 30,1 cm. Jak zauważył portal Digital Foundry, to mniej niż obudowa mini tower do PC, ale jednak w kontekście salonu, będzie z nią problem.

Przy wysokości 30,1 cm i pionowej orientacji konsoli możemy wykluczyć większość, jeśli nie wszystkie regały RTV. Szef marki Xbox zapewniał, że konsolę można również postawić na boku, ale… niewiele to rozwiązuje. Duża część szafek pod telewizor ma wnęki o wysokości około 15 centymetrów. Może się okazać, że nawet w ten sposób nie włożymy tam Xbox Series X. A nawet jeśli, to szczerze mówiąc, nie byłoby to dobre dla żywotności konsoli, bo miałaby kiepską cyrkulację powietrza.

Jakąś alternatywą mogłoby być położenie sprzętu na wierzchu przy telewizorze, w końcu nowa konsola Microsoftu ma taki fajny, minimalistyczny design. Jednak jeżeli posiadacie duży, 65-calowy i większy telewizor, to ciężko będzie wam postawić nowego Xboxa pionowo, tak aby jednocześnie był na wierzchu. No, a jeśli kładlibyście go za telewizorem, to wtedy wkładanie płyt z grami i filmami nie będzie za bardzo wygodne.

Mówię wam to w dobrej wierze już teraz – nie, żeby hamować wasz entuzjazm, ale raczej po to, żeby po kupnie wymarzonego sprzętu nie rozczarować się tak trywialną, a jednak znaczącą kwestią.

P.S. Na uznanie zasługuje ekipa social media Microsoftu, która umieściła porównanie wymiarów nowej konsoli z… lodówką. To nawiązanie do wielu memów, jakie powstały na temat wyglądu Xbox Series X.

Źródło: Xbox