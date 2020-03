AMD Ryzen Embedded w płycie wielkości Raspberry Pi. Normalny procesor x86 zamiast ARM

Taka sztuka udała się firmie DFI, która niegdyś była producentem gamingowych płyt głównych, a od wielu lat zajmuje się rozwiązaniami dla biznesu, komputerami przemysłowymi. Jednak DFI GHF51 to naprawdę duży krok miniaturyzacji. Może nie jest to jedyny komputer z procesorem x86 w takim formacie, ale z pewnością jeden z niewielu. Inne podobne powstawały na Intel Atomach, a to coś mocniejszego.

Producent nie wyjawił informacji na temat ceny ani dokładnej daty dostępności, ale zaznaczył, że DFI GHF51 będzie dostępny w sprzedaży jeszcze trzecim kwartale 2020 roku. Oczywiście poza mocną, od Raspberry Pi odróżnia go zastosowanie. Pozycjonowany jest jako płyta przemysłowa umożliwiająca stworzenie różnych urządzeń komputerowych jak np. tablice w komunikacji miejskiej czy kioski multimedialne.

Całkiem niezłe możliwości jak na maleństwo

Wymiary DFI GHF51 to tylko 84 x 55 mm. Zastosowany procesor AMD Ryzen Embedded R1000 jest jednostką 12-watową, więc mającą mniejsze potrzeby niż chociażby typowy laptopowy CPU. To zapewne konkretnie Ryzen Embedded R1305G, który może pochwalić się 2 rdzeniami i 4 wątkami przy taktowaniu 1,5 GHz, a do 2,8 GHz w turbo. Zastosowaną grafiką jest wbudowany układ AMD Vega z 3 jednostkami obliczeniowymi.

CPU będzie pracował w towarzystwie pamięci DDR4 3200MHz o wielkości 2 GB, 4 GB lub 8 GB. Wbudowany nośnik eMMC będzie dostępny w wariantach 16 GB, 32 GB i 64 GB. Wśród zastosowanych dodatkowych komponentów i złącz warto wymienić gigabitową kartę sieci przewodowej Intela, port USB 3.1 Gen 2 typu C, dwa micro HDMI 1.4 (obsługa 4K jednak tylko przy 24 Hz), jedno HDMI 1.4, złącza 8-bit DIO i SMBus.

DFI deklaruje przy tym, że bez przeszkód na tym niewielkim SBC będzie można postawić systemy Windows 10 IoT Enterprise 64-bit i Linux, ale zapewne i normalny Windows 10 odpali się bez przeszkód. Płyta obsługuje tylko bootowanie UEFI (Insyde SPI 64Mbit), nie została zaopatrzona w tryb BIOS legacy dla starszych systemów operacyjnych.

Źródło: DFI