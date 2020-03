Xiaomi uspokaja: koronawirus nie powinien przyczynić się do wzrostu cen

Drodzy Mi Fani,



przede wszystkim, mam nadzieję, że jesteście bezpieczni i pozostajecie w zdrowiu w obliczu zagrożenia, jakim jest wirus COVID-19. To trudny czas dla nas wszystkich, dlatego tak ważne jest, abyśmy zachowali spokój, unikali panicznych zakupów oraz zawsze weryfikowali źródła informacji. Chcemy Was zapewnić, że jesteście dla nas bardzo ważni, bo przecież #NoMiWithoutYou. Dlatego proszę Was, abyście czerpali informacje tylko od zaufanych instytucji oraz ekspertów zdrowia publicznego.



Dla Xiaomi zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, partnerów i klientów ma ogromne znaczenie. Dlatego jako Dyrektor Generalny Xiaomi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, oraz krajów nordyckich, zachęcam wszystkich do zadbania o własne zdrowie, poprzez częste mycie rąk, spożywanie zdrowych posiłków, dostateczną ilość snu i regularne czyszczenie swojego smartfonu. Porady, jak dezynfekować telefon znajdziecie na naszych platformach społecznościowych.



Oprócz wskazówek zdrowotnych, mam dla Was również kilka informacji. Jako firma wyznaczająca trendy w stylu życia, wspierana przez społeczność ludzi uwielbiających wyzwania i ciekawych świata, oddział Xiaomi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów nordyckich przygotował szereg planów na 2020 rok. Wprowadzimy na rynek wiele produktów z kategorii lifestyle i smart – od topowych smartfonów po sprzęty domowe. Każde urządzenie będzie prezentowane właśnie z myślą o Was, byście czuli satysfakcję z jego użytkowania.



Środowisko biznesowe Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów nordyckich bardzo odczuwa obecną trudną sytuację. Wpływa to na nasze i tak już niskie marże. Pomimo to, zrobimy co w naszej mocy, aby niezmiennie dostarczać produkty wysokiej jakości w uczciwych cenach. Xiaomi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajach nordyckich nie podniesie cen produktów, jeśli nie będzie to absolutnie konieczne.



Tymczasem będziemy stale monitorować dynamicznie zmieniającą się sytuację. Wszyscy jesteśmy częścią szerszego społeczeństwa i obywatelami świata. Uważajmy na siebie nawzajem.



Będziemy Was na bieżąco informować o wszystkich nowościach! Bądźcie z nami!



Z pozdrowieniami,



Tony Chen

Dyrektor Generalny Xiaomi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej & Krajów Nordyckich