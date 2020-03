Konkurent GPD Win Max. Szykuje się One Netbook One GX -kolejny minilaptop do grania

One Netbook już od kilku lat wprowadza coraz to nowe minilaptopy do swojego portfolio. Niewielkie komputerki z ekranem o przekątnej 7 lub 8 cali mogą konkurować z niegamingową częścią asortymentu GPD, czy innymi konstrukcjami z podobnego segmentu. Tym razem postawiono na innego odbiorcę.

One Netbook One GX będzie pierwszym w historii marki sprzętem dla graczy. Producent nie ujawnił wielu informacji na jego temat, na razie otrzymaliśmy tylko strzępki informacji. Główną atrakcją jest zdjęcie klawiatury z nieco inaczej zaznaczonymi przyciskami W, S, A, D. Można na nim dostrzec klawisze funkcyjne odpowiedzialne za zmianę prędkości wbudowanego wentylatora.

Więcej spekulacji niż twardych danych

Więcej specyfikacji to tylko domysły, choć poparte pewnymi przesłankami. Bardzo możliwe, ze One Netbook One GX będzie zaopatrzony w 7 calowy ekran, procesor z linii Intel Tiger Lake o wbudowanej grafice Iris Plus i odłączany kontroler do gier w nieznanej formie.

Firma zaprosiła także internautów do wzięcia udziału w betatestach sprzętu. W takim razie już wkrótce możemy spodziewać się wycieku konkretniejszych danych specyfikacji czy zdjęć gotowego urządzenia. Ktoś z testerów nie raz wrzuci lub napisze w Internecie odrobinę za dużo. No cóż, zapowiada się alternatywa dla GPD Win Max.

Źródło: Liliputing