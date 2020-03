Naprawdę nie musisz wychodzić z domu. Przekonują o tym firmy specjalnymi promocjami

Teoretycznie pogoń za promocjami w tym czasie nie jest najważniejsza. Dla wielu firm i sprzedawców koronawirus jest jednak dużym problemem. Żeby przejść bez większych strat organizują promocje i oferty, przyciągające klientów. I chociaż pandemia zmusza nas do zmiany nawyków i w znaczący sposób wpływa na codzienne życie, to nie zmienia się jedno — dalej mamy szansę na oszczędności.

Jedne z najciekawszych ofert to zasługa Allegro i Empiku. Obie marki przeceniły swoje flagowe abonamentowe usługi: odpowiednio Smart i Premium.

Do 18 kwietnia wszyscy klienci mogą za darmo włączyć darmowe dostawy (przy zakupach powyżej 40 zł) z Allegro Smart! na miesiąc. Po zakończeniu darmowego okresu usługa wygaśnie automatycznie, bez pobierania jakichkolwiek opłat. Z kolei z zalet konta Premium w Empiku skorzystamy aż przez 60 dni.

To darmowy dostęp do ponad 11 tysięcy audiobooków i e-booków oraz do oferty słuchowisk i podcastów w aplikacji Empik Go, bezpieczna dostawa zamówień kurierem i do paczkomatów za 0 zł oraz specjalne oferty gier planszowych, książek, filmów, sprzętu sportowego oraz innych produktów na Empik.com. Empik

Zobacz również: Dell Inspiron Q15R

Jako że główną przynętą abonamentów jest darmowa przesyłka, usługa może być naprawdę atrakcyjną promocją w czasie, kiedy nie powinniśmy zbyt często wychodzić.

Orange: światłowód za darmo przez miesiąc

Ci, którzy spędzają teraz więcej czasu w domu, mogą dojść do wniosku, że ich dotychczasowe łącze nie sprawdza się w okresie, kiedy korzysta z niego naraz więcej osób. Zdaje sobie z tego sprawę Orange, które poinformowało, że w związku z pandemią oferuje światłowód i inne kablowe opcje za darmo przez pierwszy miesiąc. Po tym czasie można zrezygnować z usługi.

https://twitter.com/RzecznikOrange/status/1240932640192180224

Wcześniej operator przedłużył termin płatności rachunków klientom powyżej 65. roku życia. Oferta dotyczy tylko osób starszych, którzy rzadziej korzystają z internetowych płatności, za to opłacają usługi np. na poczcie. Orange nie chce, by w okresie kwarantanny starsi wychodzili na zewnątrz.

Chociaż Komisja Europejska ma obawy w związku z działaniem internetu, to większość krajowych operatorów zapewnia, że spokojnie dadzą sobie radę. Ba — czołowe firmy dokładają pakiet danych dla użytkowników lub zwiększają prędkość:



Huawei wydłuża okres gwarancji

Wszystkie produkty Huawei, których okres gwarancji kończy się między 15 marca a 30 kwietnia, otrzymają dodatkowy miesiąc gwarancji na naprawy. Oznacza to, że urządzenie, którego gwarancja wygasa 30 kwietnia, będzie można naprawić na tych samych warunkach do 30 maja. Oferta może zostać wydłużona w zależności od rozwoju obecnej sytuacji związanej z ogłoszonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego.

Huawei oferuje też klientom bezpłatną usługę door-to-door na urządzenia objęte gwarancją, dzięki czemu można je oddać do serwisu bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem kuriera, a urządzenia wracają do właściciela zdezynfekowane. Również Samsung oferuje dokładne czyszczenie telefonów - i co ważne, nie trzeba mieć smartfonu od tego producenta.

Do tego dochodzą tradycyjnie promocje ebooków czy gier — np. gog.com bardzo ostro tnie ceny. Jeżeli poważnie potraktujemy apel, aby nie wychodzić z domu, nie ma powodu do obaw, że coś stracimy. Więcej wskazuje na to, że na dobrowolnej kwarantannie paradoksalnie możemy zyskać.