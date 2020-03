Jak odzyskać utracone pliki? Jest na to prosty sposób

Materiał powstał we współpracy z EaseUS

Jak to w ogóle możliwe? – zapytacie. Cóż, posługując się pewnym uproszczeniem, dane w zapisie cyfrowym są tak naprawdę ciągiem zer i jedynek. Z perspektywy komputera, tak właśnie wygląda każdy zapisany na dysku plik, czy to dokument tekstowy czy zdjęcie czy cokolwiek innego. Przy czym same zera oznaczają brak danych. Kiedy określony plik jest usuwany z dysku, charakterystyczny dla niego ciąg zostaje nadpisany zerami.

Istnieje jednak duża szansa na to, że jeśli w tym samym miejscu nie zostanie zapisane coś innego, to poprzednią sekwencję zer i jedynek uda się przywrócić. Ot, choćby poprzez badanie rejestrów, zawartości pamięci operacyjnej bądź oprogramowania układowego dysku. Na tej samej zasadzie ratowane są także pliki ledwie częściowo uszkodzone.

Nie musisz być specjalistą

I tu właśnie na scenę wkracza wspomniany EaseUS Data Recovery Wizard, który wszystkie te, wydawałoby się, niezwykle specjalistyczne zabiegi potrafi przeprowadzić całkowicie automatycznie. Tak bardzo automatycznie, że nie wymaga jakiejkolwiek pogłębionej wiedzy z zakresu obsługi komputera. Wystarczy posiadać kompatybilny system operacyjny, a konkretniej Windows 7 lub nowszy, a resztę zrobi to niezwykle zmyślne narzędzie.

Wyobraź sobie, że wracasz z zagranicznej wycieczki. Udało ci się wykonać setki fantastycznych zdjęć, które z dumą pokażesz znajomym. Trochę nieroztropnie przenosisz wszystkie fotki na dysk komputera, po czym czyścisz kartę pamięci. Niestety, wieczorem ktoś z domowników pobrał szkodliwe oprogramowanie, a twoich zdjęć nie ma już ani na karcie, ani na dysku.

Nic straconego! Uruchamiasz oprogramowanie do odzyskiwania danych i wybierasz z listy ten nośnik, gdzie wcześniej spoczywały zdjęcia. Po kilkunastu minutach skanowania program wyświetli na ekranie wszystkie skasowane pliki, które można odzyskać. Z dużą dozą prawdopodobieństwa będą tam także wspomniane zdjęcia.

Elastyczność przede wszystkim

Co kluczowe, EaseUS Data Recovery Wizard potrafi skanować nie tylko dyski fizycznie zainstalowane we wnętrzu komputera, ale także pamięci przenośne. W zarysowanym przykładzie masz więc nie jedną, lecz dwie szanse na odzyskanie swoich danych. Bo przeskanować możesz też kartę pamięci.

Jednocześnie we wszystkim pomaga w pełni polskojęzyczny i bardzo czytelny interfejs aplikacji. Producent zadbał o to, aby nawet kompletny laik nie mógł się pogubić i z satysfakcją korzystał z narzędzia.

A wiecie, co jest w tym wszystkim najlepsze? Nie musicie mi wierzyć na słowo. Możecie się przekonać sami, i to za darmo. EaseUS Data Recovery Wizard został wydany w dwóch wersjach: płatnej i darmowej. Ta druga wprawdzie ma limit odzyskiwania danych i pozwala przywrócić do 2 GB plików, ale w wielu przypadkach jest całkowicie wystarczająca. Znajdziesz ją w katalogu dobrychprogramów.

Dla odniesienia - wersja płatna w aktualnej promocji 215 zł. I to dalej ułamek tego, ile trzeba byłoby zapłacić za usługę odzyskiwania danych firmie informatycznej. Szczerze polecamy.

Materiał powstał we współpracy z EaseUS