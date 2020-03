HBO GO wprowadza zmiany w ramówce. Ucieszą głównie dzieci

HBO GO Polska wraz z końcem miesiąca postanowiło wprowadzić korekty w swojej ramówce. Zmiany z pewnością ucieszą młodych widzów. Już od środy 25 marca do oferty serwisu dołączą cztery animowane filmy. To więcej niż pierwotnie planowano.

Wśród tytułów znajdą się popularne i uwielbiane przez najmłodszych fanów kina "Auta" oraz "Auta 2". Hity wyprodukowane przez studio Pixar opowiadają o niezwykle ambitnym samochodzie wyścigowym Zygzaku McQueenie. Historie młodego auta oraz jego kompanów zostały nagrodzone dwoma nominacjami do Oscara.

Do biblioteki platformy streamingowej dołączają również animowany film produkcji Disneya "Hercules" oraz "LEGO. Przygoda 2". Zwiastun tego ostatniego możecie zobaczyć poniżej.

Z marcowej ramówki zostały wycofane dwa odcinki popularnych programów. Są to:

* Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 6 — wycofany z 30 marca

* Batwoman, odc. 17 — wycofany z 31 marca

Poniżej pełna lista nowości, które czekają widzów jeszcze w tym miesiącu:



24 marca

* Spisek przeciwko Ameryce, odc. 2

* Roswell, w Nowym Meksyku II, odc. 2

* Rodzice, odc. 4

* Kłamstwa II, odc. 4

* Batwoman, odc. 16

25 marca

* Cudotwórcy: Wieki ciemne, odc. 9

* Auta

* Auta 2

* Herkules

* LEGO. Przygoda 2

26 marca

* Dave, odc. 4

* Devs, odc. 5

* Prezydent z kreskówki III, odc. 9

* Krzyżówkowe zagadki: Mordercza łamigłówka

* Diego

27 marca

* Lepsze życie IV, odc. 5

* Wampiry: Dziedzictwo II, odc. 16

* Niesamowity świat Gumballa II, odc. 1–20

* Dzienniki Zen Garry’ego Shandlinga, odc. 1–2

* Kill Chain: Cyberatak na demokrację

* Na planie

28 marca

* Kontra: Sieć, odc. 7

* W potrzebie IV, odc. 8

* Lilo i Stich 2: Mały feler Sticha

* Hudson Hawk

* Uczeń czarnoksiężnika

* Ostrym nożem

29 marca

* Współczesna rodzina XI, odc. 8

* Złote wyjście

* Jutro wstanie nowy dzień

30 marca

* Westworld III, odc. 3

* Czarny poniedziałek II, odc. 3

* Axios III, odc. 3

* Trzy dni i jedno życie

* Boso w parku

31 marca

* Spisek przeciwko Ameryce, odc. 3

* Roswell, w Nowym Meksyku II, odc. 3

* Rodzice, odc. 5

* Kłamstwa II, odc. 5

