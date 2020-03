PlayStation 5. Tak nową konsolę Sony wyobrażają sobie fani

Już jakiś czas temu rozszedł się wyciek rzekomego wyglądu PlayStation 5 w wersji deweloperskiej — widzicie go na obrazku otwierającym. Niemal pewnym jest, że tak konsola prezentować się nie będzie. Sony sporo o PS5 mówi, ale ostateczne wykonanie sprzętu ciągle jest tajemnicą. A skoro tak, to trochę pofantazjujmy i zobaczmy, jak PlayStation 5 wyobrażają sobie użytkownicy Reddita.

Niektóre wizje są szalone. Ta, mimo że nieco oldskulowa, jest znacznie bardziej elegencka niż "V" z rzekomej wersji dla twórców:

Ma w sobie coś z PS4, może kojarzyć się z PS2 — naprawdę ciekawy projekt. Choć pad to raczej przesada. Myślę, że fani Sony czegoś takiego by nie darowali.

Innym retro pomysłem jest PS5 w stylu GameCube:

Postawienie na inne figury geometryczne nie musiałoby być złą koncepcją. Podoba mi się ten projekt zaprezentowany na Reddicie. W nim PlayStation 5 przypomina typowe inteligentne głośniki. Nowoczesny, śmiały projekt, na dodatek PS5 idealnie wpasowałoby się w domy gadżetomaniaków, którzy już korzystają z rozwiązań Google czy Amazona:

Pewnie nic takiego nie powstanie, bo upchnięcie podzespołów w taką obudowę sprawiłoby niemały problem, ale pomarzyć można.

Mam nadzieję, że Sony nie postawi na zbytnią prostotę. Wyobrażacie sobie, że nowa konsola mogłaby wyglądać jak… waga.

To byłoby dziwne, gdyby konsola do nowej generacji przypominała mi sprzęt pomagający w robieniu kawy.

Sam nie wiem, jak PlayStation 5 powinno wyglądać. Mam po prostu nadzieję, że to będzie przyjemny dla oka, elegancki gadżet, który będzie mógł stać obok ładnego telewizora. To kwestia, na którą coraz częściej zwracamy uwagi i uśmiechnięcie się do fanów retro raczej mnie nie zadowoli.

Kiedy miałem 20 lat z hakiem, uważałem, że Xbox 360 jest spoko. Nie wiedziałem, co można mu zarzucić od strony estetycznej. Z tropu zbił mnie (nie pierwszy raz) Tadek Zieliński, człowiek-legenda branży growej. I przekonał, że PS3 było jednak krokiem w stronę ładnego gadżetu. Gadżetu, który kupi sobie ktoś po 30-stce i bez krępacji postawi w salonie. (…) Minęła prawie dekada i sam zrozumiałem tę perspektywę. Mając rodzinę i urządzając salon, myślałem o tym, co będzie na blacie stołu, gdzie pójdą kable i tak dalej. Barnaba Siegel

Inna wizja PS5

Jasne, raczej większość wybierze tę konsolę, która będzie mocniejsza, zaoferuje lepsze tytuły, a przy tym nie będzie kosztowała majątku. Ale kwestia wyglądu wcale nie będzie pomijana. Sony na pewno o tym wie i oby projektanci się postarali.