Łatwo ucz się języka Java dzięki temu kursowi online, teraz w języku polskim

Artykuł sponsorowany CodeGym

Nauka Javy

Java od lat pozostaje w czołówce popularności wśród języków programowania. Dlaczego tak się dzieje? Wynika to z faktu, że jest najbardziej „niezależnym systemowo” językiem, który może działać na każdym systemie operacyjnym – od Windowsa przez Mac OS X i Linuxa aż po iOS. Nie trudno więc dziwić się, że jest to jednocześnie jeden z najchętniej wybieranych do nauki języków programowania – również w Polsce. Jednocześnie jest językiem, który sprawia niemało kłopotów w nauce.

Java i najczęstsze trudności w nauce

Zarówno osoby, które dopiero zaczynają naukę, jak i te, które są już na średnim poziomie bardzo często napotykają podobne przeszkody. Główne trudności wymieniane przez studentów to brak czasu, brak praktyki, brak motywacji, ale również bardzo często brak źródeł w języku polskim. O ile czas i motywacja to kwestie indywidualne i można nad nimi popracować, a praktyka to kwestia ćwiczeń i godzin spędzonych nad zadaniami, o tyle brak polskich źródeł może stanowić niemały problem dla osób chcących podjąć się nauki programowania. Oczywiście bez języka angielskiego ciężko będzie odnaleźć się w branży IT, a tym bardziej pisać kod, ale nauka w ojczystym języku sprawia, że dany materiał staje się bardziej przystępny i lepiej się go przyswaja.

Z CodeGym programowanie jest proste (Materiał Partnera)

Kurs na CodeGym — teraz dostępny po polsku

Wzmożone zainteresowanie tematem nauki programowania sprawia, że szkoły wręcz prześcigają się w ofertach nauczania. Na popularności coraz bardziej zyskują internetowe kursy, w których można wziąć udział bez wychodzenia z domu. Jednym z nich jest kurs Javy od CodeGym (https://codegym.cc/pl/), który — co ciekawe – jest pierwszym internetowym kursem Java w języku polskim.

Nauka przez Internet we własnym tempie

Główną zaletą kursu jest to, że prowadzony jest całkowicie online. Dzięki temu nie musisz czekać kilka tygodni lub miesięcy przed rozpoczęciem nauki na utworzenie grupy stacjonarnej. Co więcej, na CodeGym możesz uczyć się w swoim tempie – takim, które Ci odpowiada.

Z CodeGym programować może każdy (Materiał Partnera)

Mobilność przede wszystkim

Kolejnym plusem kursu jest mobilność – można go przerabiać zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych (telefony, tablety). Jak to zrobić? Wystarczy pobrać aplikację CodeGym na Androida – aplikacja dostępna tutaj. Dzięki temu poświęcisz na naukę tyle czasu, ile chcesz a co więcej – zrobisz to z dowolnego miejsca (np. autobusu czy pociągu). Już 30 minut dziennie wystarczyłoby na przeczytanie kilku wykładów lub rozwiązanie kilku zadań. Kurs został zaprojektowany w formacie gry i obejmuje cztery sekcje zadań. Każde zadanie składa się z 10 poziomów. Wyobraź sobie, że grasz w grę i rozwijasz swoją postać ucząc się przy tym kodować!

Praktyka ponad teorię

Teoria jest bardzo ważna i w kursie zostało zawartych 600 lekcji objaśniających dany temat. Niemniej nic tak nie uczy jak praktyka (i ewentualna nauka na błędach). Kurs Java w języku polskim to w sumie 80% praktyki i 20% teorii – całość już od pierwszych lekcji zbudowana jest z zadań praktycznych, których łączna liczba w kursie wynosi 1200 (ponad 500 godzin nauki).

Wirtualny mentor

Wirtualny mentor to propozycja od CodeGym dla każdego kursanta, który decyduje się rozpocząć naukę programowania Java. Na czym to polega? Twoje rozwiązanie jest weryfikowane przez wirtualnego nauczyciela, a wyniki dostępne są natychmiast. Wirtualny nauczyciel udziela rekomendacji dotyczących Twojego rozwiązania, pomaga naprawić ewentualne błędy, jak również podaje listę wymagań dotyczących tego, co musisz zrobić.

Pomoc społeczności

Jeśli przysłowiowo utkniesz w którymś momencie kursu, możesz poprosić o pomoc również członków społeczności Java. Są to osoby podobnie myślące, zawsze skore do pomocy – takie, które najprawdopodobniej poradziły już sobie z Twoim problemem.

Główne wartości Codegym

Jeśli marzysz o zostaniu programistą, ale brakuje Ci czasu na naukę podczas stacjonarnych kursów, to dobrze trafiłeś. CodeGym to platforma, której twórcy wierzą, że aby programować trzeba po prostu pisać kod. Wyznają także zasadę, że nauka powinna być możliwie jak najbardziej przyjemna i przystępna. Właśnie dlatego stworzyli internetowy kurs programowania Java w języku polskim! Metody nauczania stosowane na platformie stoją na najwyższym poziomie. CodeGym nie zna słowa nuda. Dlatego też zaprojektowany przez nich samouczek Java wykorzystuje najnowsze techniki, by uczynić naukę łatwiejszą, bardziej interesującą i produktywną. Jest to możliwe za pomocą zastosowanych w szkoleniu wizualizacji, historyjek, gier i wielu innych technik.

Nie taki diabeł straszny, czyli Java nie musi być trudna

Wiele osób zastanawia się, czy tak naprawdę warto uczyć się Javy lub – w przypadku nowicjuszy — czy nauka Javy jako pierwszego języka programowania to dobry wybór. Obawy wynikają z zasłyszanych lub przeczytanych w Internecie opinii, które nierzadko z rzeczywistością nie mają nic wspólnego. Przede wszystkim, jeśli ma się już jakąkolwiek biegłość w programowaniu to nauka Javy (wbrew temu, co można przeczytać na niektórych forach) nie powinna sprawić większych trudności. Jeśli jednak ktoś dopiero zaczyna przygodę z programowaniem to warto wiedzieć, że Java jest dużo prostsza i bardziej przyjazna na przykład od języków C i C++, z których wyewoluowała. Można powiedzieć, że to oczyszczona wersja składni języka C++. Co to oznacza w praktyce? Nie ma w niej arytmetyki wskaźników, plików nagłówkowych, przeciążania operatorów, unii i podobnych, kłopotliwych konstrukcji. Łączna liczba słów kluczowych w tym języku wynosi 50.

Java — czy naprawdę warto?

Nauczenie się Javy (i programowania w ogóle) otwiera niezliczoną ilość drzwi zarówno do nowych miejsc pracy jak i ciekawych projektów. Kurs Java od CodeGym stworzony został przez programistów dla programistów, przez co znaczące techniki kodowania nauczane są w odpowiedniej kolejności dla osób początkujących. Oprócz obszernej znajomości języka kurs zapewnia także ukierunkowane przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych. Czy więc warto podejmować wyzwanie? Warto. Choć odpowiedź jest kwestią indywidualną, to na ucząc się nowych rzeczy możemy jedynie zyskać.

Artykuł sponsorowany CodeGym