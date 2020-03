Kino Świat rozszerza ofertę darmowych filmów. Obejrzycie je na YouTube

Domowa izolacja z powodu epidemii koronawirusa spowodowała, że osoby przebywające w domach szukają zajęcia dla siebie. Jednym z najczęściej wybieranych sposobów na umilenie sobie tego czasu jest oglądanie filmów czy seriali, np. na Netfliksie.

Popularność serwisu była na tyle duża, że musiał on obniżyć jakość transferu. Domyślną jakość wideo obniżył również YouTube. Jeśli Wam to nie przeszkadza, to możecie odprężyć się przed filmem na kanale jednego z serwisów VOD za… 0 złotych.

Kino Świat z darmowymi filmami

Kino Świat od 2015 roku prowadzi dystrybucję filmów na kanale YouTube. Nie trzeba mieć YouTube premium, ponieważ wszystkie zostały udostępnione za darmo.

Kanał jest regularnie uzupełniany o kolejne pozycje, np. „Tylko spokojnie” z Winoną Ryder w rolach głównych. Pojawił się również film „Legenda o świętym pijaku" Ermanno Olmiego z Rutgerem Hauerem.

Zobacz również: Level Up - bar dla graczy - relacja

Warto również wspomnieć o serialu „Bitwa o ciężką wodę”, którego akcja rozgrywa się w realiach II Wojny Światowej — grupa komandosów ma wysadzić zakład mający duży udział podczas produkcji niemieckiej bomby atomowej.

Filmów nie możemy obejrzeć z napisami. Na szczęście udostępnione zostały z polskim lektorem.

Wymienione tytuły i wiele więcej filmów możecie obejrzeć na oficjalnym kanale Kina Świat.