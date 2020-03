iPad jak kultowy Macintosh. Nietypowa obudowa nowego sprzętu Apple udaje swojego pradziadka

Podstawą projektu była obudowa do Macintosha, choć nie wiadomo czy była to oryginalna sztuka mająca już sporo lat na karku, czy jakaś replika. Tak czy inaczej, idealnie pasuje do niej iPad Mini. To nie pierwsze tego typu przedsięwzięcie autora, a kolejne podejście do nietypowego stojaka-obudowy na tablet Apple.

Problematyczny element iPada

Jak zaznaczył - "W poprzednich wersjach tego stworzyłem urządzenie do fizycznego wciśnięcia przycisku odblokowania na iPadzie wewnątrz komputera Mac. Ale było to niezgrabne, trudne do zrobienia i nie działało zbyt dobrze. Po wielu godzinach zastanowienia w końcu wymyśliłem, jak odblokować go elektronicznie. Jedynym minusem jest to, że iPad musi być podłączony do zasilania, aby go odblokować"

Poza obudową wykorzystano ramki montażowe, śruby, kable, fizyczny przycisk, podkładki, kabelek lightning czy nieco narzędzi jak chociażby wyrzynarkę. Efekt jest naprawdę niezły. Jeśli ktoś lubi retro i może pozwolić sobie na zaopatrzenie się w obudowę pasującą do starych komputerów Macintosh, to naprawdę estetyczny i stylowy pomysł.

Źródło: Curiosityness @ YouTube