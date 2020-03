Domowy projekt elektronicznego kalendarza na e-papierze. UpNext można stworzyć wydając poniżej 100 dolarów

Cały projekt opisał na swoim bogu a odpowiedni kod umieścił na GitHubie. Elektroniczny e-papierowy kalendarz UpNext opiera się na Raspberry Pi i panelu e-ink o przekątnej 4,2 cala i rozdzielczości 400 x 300 pikseli. To nie zwykły kalendarz elektroniczny, a nieco inteligentniejszy, który pokaże nam zaplanowane wydarzenia z usługi Google.

Przede wszystkim prostota

UpNext łączy się z Internetem przez WiFi i uzyskuje dostęp do naszego harmonogramu z Kalendarza Google. Wyświetla dwa nadchodzące wydarzenia. Nie jest to może szczyt programistycznych możliwości, ale Van Zuiden chciał stworzyć stosunkowo prosty sprzęt, który nie odwracał by uwagi od tego co najistotniejsze — zapisków na najbliższy czas.

Poza Raspberry Pi i czarno-białym trójkolorowym ekranem e-ink, do stworzenia UpNext potrzeba obudowy i źródła zasilania. Brett za mocno nie wysilał się z projektem skrzynki, więc to zwykły zaadaptowany do tego celu kawałek plastiku bez zbędnych dodatków, a montaż został wykonany na klej.

Źródło: Liliputing