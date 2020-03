Netflix nie skreśla Angry Birds. Powstanie serial animowany

Mające już ponad 10 lat Angry Birds było mobilnym hitem, ale złota era wściekłych ptaków już się skończyła. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że produkcje — niegdyś znajdujące się na niemal każdym telefonie z dotykowym ekranem - nie załapały się do TOP 10 dekady najchętniej pobieranych gier mobilnych. Marka Angry Birds, która w grudniu 2019 skończyła 10 lat, w końcówce dziesięciolecia radziła sobie raczej średnio.

Nie licząc kin — dwa filmy, które trafiły na wielki ekran, mimo średnich ocen zarobiły niezłe pieniądze. Zysk The Angry Birds Movie 2 przekroczył 150 mln dol. Był to dużo gorszy wynik od poprzednika — który przebił 350 mln dol. — ale i tak producent nie miał prawa do narzekań.

Filmowy potencjał dostrzegł Netflix. Gigant zapowiedział produkcję serialu opowiadającego o początkach sympatycznych bohaterów. Produkcja Angry Birds: Summer Madness ma ukazać się w 2021 roku. Będzie to 40 krótkich, bo 11-minutowych odcinków, w których oprócz dobrze znanej ferajny pojawią się też nowe postacie.