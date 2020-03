Nine Inch Nails: giganci alternatywy wydali znienacka dwa albumy. Za darmo

Nine Inch Nails przez wiele lat było projektem solowym Trenta Reznora, ale od dziesięciu lat, gdy za kompozycje i aranżacje zaczął również odpowiadać Atticus Ross nazywanie NIN zespołem jest zasadne. Duet ten zresztą wygrał w 2011 Oscara za ścieżkę dźwiękową do filmu "Social Network".

Mimo, że Reznor jest mega-gwiazdą rocka i muzyki elektronicznej, to jednak odczuwa skutki pandemii tak, jak wszyscy inni. Amerykański artysta przyznał na oficjalnej stronie internetowej, że tworzenie nowych albumy Nine Inch Nails: "Ghosts V: Together" i "Ghosts VI: Locusts" pomogło mu zachować równowagę psychiczną.

Muzyka, niezależnie czy mówimy o jej słuchaniu czy też myśleniu o niej i jej tworzeniu, zawsze pomagała nam w różnych chwilach, tych dobrych, jak i złych. Trent Reznor

Te dwa nowe wydawnictwa oferują odmienny klimat, a każdy z nich przeznaczony jest na inny nastrój. Reznor opisał "Ghosts V: Together" jako album, gdy "wszystko wydaje się, że będzie okay", a o "Ghosts VI: Locusts" wyraził się, że jest to coś zgoła innego, co słuchacze muszą rozgryźć.

Obydwa albumy można pobrać za darmo z oficjalnej witryny Nine Inch Nails. "Ghosts V: Together" i "Ghosts VI: Locusts" są kontynuacją serii "Ghosts I-IV" wydanej w roku 2008. Warto podkreślić, że Trent Reznor jest pionierem w wydawaniu albumów za darmo lub w modelu "zapłać ile chcesz", a szlaki właśnie przetarł 12 lat temu.

