Monitory Acer Predator z matrycą IPS i odświeżaniem 240 Hz

Matryca TN oraz odświeżanie 240 Hz - to cechy monitora, z którego na co dzień korzysta Mathieu “ZywOo” Herbaut, uznany za najlepszego zawodnika CS:GO na świecie w 2019 roku. Obecnie jest to najpopularniejsze połączenie stosowane w monitorach dedykowanych graczom, jednak na rynek wchodzą nowe i znacznie szybsze konstrukcje oparte o technologię IPS.