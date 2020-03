Nowości od Xiaomi to nie tylko Mi 10. Firma pokazała pięć nowych produktów ekosystemowych

Prezentacja najnowszych produktów Xiamoi odbyła się online. Firma pokazała nowości z serii Mi, ale i nowe produkty ekosystemowe. Wśród nich: Mi AIoT Router AX3600 , Mi AIoT Router AC2350, Mi TV, oczyszczacz powietrza Mi Air Purifier 3H oraz słuchawki Mi True Wireless Earphones 2.

Mi AIoT Router AX3600

Najnowszy router od Xiaomi jest pierwszym urządzeniem firmy, które obsługuje Wi-Fi 6. Posiada dedykowaną antenę AIoT oraz układ Wi-Fi. Dzięki niemu możliwe jest automatyczne wykrywanie urządzeń IoT, oraz ich parowanie. Mi AIoT Router AX3600 pozwala na podłączenie do 248 urządzeń jednocześnie.

Cena urządzenia w Europie: 11,99 EUR (około 55 zł).

Mi AIoT AC2350

Jest to najnowsza wersja routera Mi AX36000. Urządzenie funkcjonuje w standardzie Wi-Fi 5 i obsługuje do 128 urządzeń jednocześnie. Zostało wyposażone w siedem zewnętrznych anten, co gwarantuje doskonały zasięg i dobre połączenie z siecią Wi-Fi o prędkości do 2183Mb/s.

Cena urządzenia w Europie: 44,99 EUR (około 203 zł).

Telewizor Mi TV 4S 65’’

Mi TV 4S 65’’ ma zapewniać kinowe wrażenia dzięki obrazowi 4K i HDR10+ i DTS-HD i Dolby Audio. Urządzenie oferuje bogatą bibliotekę, w które można znaleźć m.in. Netflix, YouTube czy Prime Video. Inne niezbędne aplikacje można pobrać z Google Play.

Cena urządzenia w Europie: 549 EUR (około 2488 zł).

Mi Air Purifier 3H

Oczyszczacz powietrza Mi Air Purifier 3H oferuje zwiększoną wydajność oczyszczania i ulepszony CADR o powierzchni 380m2, który efektywnie pokrywa do 45m2 powierzchni. Oczyszczacz posiada filtr HEPA i wyświetlacz dotykowy OLED, można nim sterować, wykorzystując aplikację Mi Home App. Jest też kompatybilny z Google Assistant i Amazon Alexa.

Cena urządzenia w Polsce: 699 zł (urządzenie jest już dostępne m.in. na mi-home.pl, mi-store.pl oraz mimarkt.pl.)

Mi True Wireless Earphones 2

Mi True Wireless Earphones 2 to najnowsze słuchawki bezprzewodowe od Xiaomi. Oferują audio ze wzmocnionym basem i technologię redukcji szumów (ENC). Z kolei Bluetooth 5.0 gwarantuje bardziej stabilną transmisję sygnału. Mi True Wireless Earphones 2 wyposażono również w funkcję parowania typu pop-up***, automatyczne wykrywanie urządzenia w uchu i opcję podwójnego stuknięcia w celu uzyskania dostępu do muzyki lub asystenta głosowego.

Cena urządzenia w Europie: 79,99 EUR (około 362 zł).