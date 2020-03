Amazon przecenia Kindle, ale na czytnik poczekamy dłużej. Wszystko przez koronawirusa

"Tymczasowo traktujemy jako priorytet odbiór towarów codziennego użytku, materiałów medycznych, książek i przedmiotów, które mogą być potrzebne do pracy z domu. Może to prowadzić do tymczasowego wydłużenia czasu dostawy niektórych produktów" - informuje Amazon w sekcji "Często zadawane pytania na temat zamówień, dostaw i wirusa COVID-19".

Czas dostawy w naszym regionie jest wydłużony. To oznacza, że zamawiając dziś Kindle dostaniemy go najpóźniej 17 kwietnia. Nawet dostawa ekspresowa zajmie ok. tygodnia — Amazon przewiduje, że przy dodatkowo płatnej przesyłce sprzęt otrzymamy do 7 kwietnia.

Oczywiście Amazon podaje najpóźniejszy możliwy termin. Niewykluczone, że przesyłka dotrze szybciej, ale lepiej nie nastawiać się na niespodziankę, bo koronawirus wpływa na handel i przesyłki.

Jeśli ktoś poluje na tańszego Kindle'a, to promocji się doczekał. Ale urządzenie dotrze do niego później. Obecnie za Kindle 10 na Amazonie zapłacimy 65 euro plus VAT (czyli nieco ponad 67 euro — w przeliczeniu na złotówki będzie to nieco ponad 303 zł).

Z kolei Kindle Paperwhite IV jest tańszy aż o 40 euro - nowa cena to 99 euro plus VAT, a więc niecałe 104 euro (ok. 470 zł).