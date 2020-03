Niecodzienne połączenie HybridDrive. Hub USB, HDMI i czytnik z… dyskiem SSD

Mimo wszystko takie podejście zaprezentowali autorzy projektu HybridDrive. Dzięki niemu można zaopatrzyć MacBooka nie tylko w dodatkowe porty i czytniki, ale szybką pamięć SSD. Z jednej strony nasuwa się pytanie "A komu to potrzebne?", ale z drugiej — może w tym nietypowym połączeniu jest metoda? Zdaje się, że to drugie podejście jest trafniejsze, bo mimo 24 dni do końca zbiórki, projekt zyskał już 761 proc. zakładanej kwoty.

Dodatkowe złącza do sprzętów z USB-C

Oczywiście hub-dysk mimo dedykowania dla komputerów Apple, będzie działać z każdymi sprzętami wyposażonymi w port USB-C. Dzięki unikalnemu kształtowi najlepiej wpasuje się w bok laptopów z logiem nadgryzionego jabłka, ale o ile nie będzie zawadzać, HybridDrive podepniemy do innych laptopów, smartfonów, tabletów czy komputerów stacjonarnych bezpośrednio lub dzięki dodatkowemu modułowi z USB-C na kabelku.

Do dyspozycji użytkownicy dostaną trzy porty USB 3.1 Gen. 2 (dwa jako tradycyjne duże USB-A i jeden USB-C), czytnik microSD, kolejny dla pełnowymiarowych kart SD i duży port HDMI, który obsługuje 4K przy 60 Hz z HDR. A jakie przygotowano warianty pojemności wbudowanego nośnika SSD? Do wyboru jest 128 GB, 512 GB, 1 TB i 2 TB. Przy okazji można przebierać spośród kilku wariantów kolorystycznych czy wersji na jedną bądź dwie wtyczki USB-C do laptopa (kwestia lepszego mocowania — nie podwaja szybkości połączenia).

Zobacz również: Sprawdzamy najwytrzymalszą kartę pamięci SD na świecie

Wbudwany SSD M.2, ale SATA

Producent podaje, że transfery, które osiąga dysk wynoszą 450 MB/s (choć testowy materiał producenta przekazuje wyniki tylko kilka MB powyżej 400 MB/s). Zastosowano model KingSpec NT, czyli krótki nośnik SSD M.2 SATA o wymiarach 2242.

Ceny na Indiegogo (zależnie od pojemności) kształtują się w promocji 50 proc. od 538 dolarów hongkońskich (około 290 złotych) do 1748 dolarów hongkońskich (około 930 złotych). Wysyłki mają odbyć się w lipcu i oznaczone są jako ogólnoświatowe, więc również powinny być dostępne do Polski.

Źródło: Indiegogo