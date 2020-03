Keyboardio Atreus, czyli naprawdę malutka klawiatura mechaniczna. Zmieści się do dużej kieszeni

Twórcy projektu chwalą się, że mimo 44 przycisków, to pełnoprawna klawiatura. Jakim cudem? Funkcyjne czy numeryczne klawisze są dostępne jeśli wybierze się odpowiednią kombinację, ale niestety trzeba nauczyć się jej na pamięć. Jeśli wierzyć pomysłodawcom, to mimo niewielkich rozmiarów Keyboardio Atreus jest ergonomicznym i wygodnym rozwiązaniem.

Mała, ale ergonomiczna

Ciężko zgodzić się patrząc na zdjęcia takiego mikrusa (24,3 x 10 x 2,8 cm), który nawet spację ma wielkości zwykłego klawisza z pojedynczym znakiem, a nie w długiej standardowej formie. Nie mniej w pokazowym filmiku wszyscy piszą na niej naprawdę sprawnie mimo nietypowego rozwiązania.

Internautom musiał spodobać się projekt niewielkiej mechanicznej klawiatury, bo został już w pełni sfinansowany na Kickstarterze. Zamiast 25 tysięcy dolarów, twórcy jak na razie zebrali ponad 200 tysięcy. To niezła przebitka, tym bardziej, że jeszcze zostało im 18 dni do końca kampanii.

Wybierz swoje przełączniki mechaniczne

Użytkownicy mają do wyboru trzy typy przełączników. Keyboardio Atreus może być oparty o Kailh White (BOX White), Brown (Speed Cooper) lub Red (BOX Red). W zestawie poza klawiaturą i odczepianym kablem załączono cztery wymienne nakładki na klawisze. W dodatku jako opcja przewidziano etui i drewnianą podkładkę.

W zależności od wyposażenia, za Keyboardio Atreus trzeba zapłacić na Kickstarterze od 99 dolarów do 179 dolarów. W prostym przeliczeniu daje to ceny od 410 złotych do 740 złotych. Wysyłki będą odbywać się w maju i są ograniczone do listy wybranych krajów. Na szczęście Polska znajduje się na liście, ale wysyłka do naszego kraju wynosi dodatkowe 31 dolarów (około 130 złotych).

Źródło: Kickstarter