Poszerzone za darmo Play Now TV jeszcze dłużej. Canal+ i Netia również zwiększają pakiety

Play Now i Play Now TV z szerszą ofertą dla abonentów jeszcze dłużej

Akcja darmowego dostępu do pakietów Extra i Kids miała trwać do końca marca, jednak P4 zdecydowało się rozszerzyć ją do 15 kwietnia. Ciekawe, czy to ostatnie słowo Play w tej kwestii, może w późniejszym czasie zobaczymy kolejne wydłużenia akcji. Kanały o różnej tematyce w tym popularnonaukowe czy filmowe i muzyczne z pakietu Extra oraz dziecięce z Kids są dostępne dla wszystkich abonentów sieci Play, którzy korzystają z usługi telewizji Play Now i Play Now TV.

Trzeba ją mieć jakkolwiek aktywną — nawet w wersji podstawowej bez opłacania wspominanych opcji. Listę dostępnych stacji przytaczałem w wiadomości o początku promocji. Przy okazji oznacza to też możliwość korzystania z biblioteki filmów Paramount Play również dostępnej w Play Now TV. Ponadto dalej można włączyć na 6 mies. za darmo Amazon Prime Video.

Canal+ nie chce być gorszy

Bardzo podobną akcję rozpoczyna Canal+, który będzie włączał swoich abonentom z niższymi pakietami ofertę z tych zauważalnie droższych. W jego przypadku promocja dostępna będzie do końca kwietnia. Dostęp obejmuje kanały z pakietu Extra+, stację Canal+ Family.

Dodatkowym bonusem jest kolekcja 25 nowo dodanych filmów I Love Kino w ramach wideo na żądanie. Dostęp do ponadprogramowych treści dla posiadaczy tańszych abonamentów Entry+, Start+ czy Comfort+ można uzyskać klasycznie w dekoderze, ale też w ramach nc+ GO i nc+ GO TV.

Netia również dodaje za darmo kanały

Nieco inny zamysł przyświeca też firmie Netia. Jej abonenci również bibliotekę filmów na żądanie w ramach Netia VOD. Niestety chodzi tylko o promocyjne ceny, a nie darmowy dostęp. Za to kanały dla niższych pakietów są już faktycznie bezpłatne. Posiadacze niższych wariantów oferty Netii otrzymają stacje z pakietów Wiedza i odkrycia, Starsze dzieci i Seriale. To łącznie 35 kanałów telewizyjnych, które będą aktywne bez dodatkowych kosztów do 13 kwietnia.

Źródło: Blogplay, My Netia, Media Canal+