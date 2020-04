Netflix. Kwiecień obfity w nowości. Lista najciekawszych premier

Jak co miesiąc, Netflix szykuje garść nowości. Pełna lista jest naprawdę długa, dlatego wybraliśmy dla was kilkanaście tytułów, które naszym zdaniem warto zapamiętać. Wśród nich przygotowaliśmy propozycje z różnych kategorii filmowych, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Serialowe nowości na Netflix

Riverdale — sezon 4.: premiera co tydzień nowe odcinki na Netflix

Dom z papieru: Część 4: premiera 3.04

Brews Brothers: premiera 10.04

Hyena: premiera 18.04

Hi Bye, Mama: premiera 19.04

The Mignight Gospel: premiera 20.04

Absurdalna planeta: premiera 22.04

Jeszcze nigdy…: premiera 27.04

Trzy metry nad niebem: premiera 29.04

The Victims’ Game: premiera 30.04

Kwietniowe premiery na Netflix

David Batra: Słoń w salonie: premiera 1.04

Coffee i Kareem: premiera 3.04

Dom z papieru: Globalne fenomen: premiera 3.04

Tigertail: premiera 10.04

Pokochaj, poślub, powtórz: premiera 10.04

Świadectwo kości: premiera 17.04

Ziemia i krew: premiera 17.04

Plagi Breslau: premiera 22.0

Zakochany bogacz: premiera 30.04

Groźne kłamstwa: premiera 30.04

Zobacz również: Gadżetovlog o reality TV

Kinowe hity na Netflix dostępne od kwietnia

Maska Zorro: premiera 1.04

Faceci w czerni, Faceci w czerni II, Faceci w czerni 3: premiera 1.04

Mroczna wieża: premiera 6.04

Pożegnanie z Afryką: premiera 10.04

Mumia, Mumia powraca, Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka: premiera 10.04

Hannibal: premiera 10.04

Joe Black: premiera 10.04

Outlander: premiera 14.04

Zakonnica: premiera 21.04

Mamma Mia! Here We Go Again: premiera 27.04

Nowości dla dzieci i młodzieży na Netflix

Księżniczka Łabędzi: premiera 1.04

Rodzina Addamsów, Rodzina Addamsów 2: premiera 1.04

Super Gwiazdka: premiera 3.04

Big Show i jego show: premiera 6.04

Ostatnie dzieciaki na Ziemi: Księga 2: premiera 17.04

Rodzeństwo Willoughby: premiera 22.04

Cześć, ninja! — sezon 2.: premiera 24.04

Nowe dokumenty na Netflix w kwietniu

Duża dawka skandalu: premiera 1.04

Ekscentrycy w LA: premiera 10.04

Projekt niewinności: premiera 15.04

Circus of Books: premiera 22.04

Zbrodnia i łaska: Historia Cyntoi Brown: premiera 29.04

Nie jest to pełna lista nowości, jakich możemy spodziewać się w tym miesiącu na Netfliksie. W tym miesiącu możemy liczyć na naprawdę dużą różnorodność, co może mieć związek z pandemią koronawirusa. Firma ostatnio zdecydowała się na obniżenie jakości streamów, aby odciążyć sieć w Europie, w związku z czym może chcieć przyciągnąć klientów dużą biblioteką filmów, programów i seriali. Dużym plusem niewątpliwie będzie pojawienie się dziesiątek starszych i nowszych hitów kinowych, dzięki czemu będziemy mogli nadrobić zaległości.