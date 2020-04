Hykker Navi Space - test robota sprzątającego z Biedronki

Inteligentne roboty sprzątające dostępne są na polskim rynku już co najmniej od kilku lat. Części Polaków nadal kojarzą się z drogim i niekoniecznie wartym swojej ceny sprzętem. Są jednak tańsze modele, mniej zaawansowane, ale wywiązujące się ze swojego zadania. Jednym z nich jest robot Navi Space marki Hykker.

Nowy model "Biedronkowego" smart odkurzacza jest dużo bardziej zaawansowany od wcześniej oferowanego Hoffen Smart Robot. Łączy się ze smartfonem za pomocą sieci Wi-Fi, potrafi mapować pomieszczenia a także posiada frontalne szczotki sprzątające. W zestawie Navi Space otrzymujemy robota i pojemnik z filtrem, pilot (+ baterie), bazę, szczotki a także narzędzia do czyszczenia. Brakuje niestety części zapasowych.

Robot Hykker Navi Space Wi-Fi — początki i instalacja

Przygotowanie urządzenia do korzystania zajmuje kilka minut. Po pierwsze — podłączamy do zasilania bazę, którą znajdziemy w pudełku. W zestawie z robotem otrzymujemy także dwie szczotki frontowe, które dbają o czyszczenie zakamarków i rogów pokoju. Należy je mocno wcisnąć, do momentu aż usłyszymy charakterystyczne pstryknięcie. Robota następnie umieszczamy na bazie.

Najnowszy model inteligentnego odkurzacza "z Biedronki" łączy się ze smartfonem za pomocą sieci Wi-Fi. Aby to zrobić, musimy pobrać aplikację "HYKKER Smart Home" ze Sklepu Play na smartfon lub tablet z systemem Android 5.0 lub nowszym. Ewentualnie można skorzystać z dołączonego do zestawu pilota.

Następnie niestety musimy założyć konto. Rejestracja wymaga podania adresu e-mail oraz stworzenia hasła. W aplikacji wybieramy nasze urządzenie, a następnie jesteśmy proszeni o przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku "Home" z logiem domku. Następnie wybieramy swoją sieć Wi-Fi i wpisujemy hasło. Po kilku sekundach robot będzie połączony.

Robot wraca do bazy

Tak to powinno wyglądać w praktyce, ale niestety za pierwszym razem miałem problem z połączeniem urządzenia z siecią Wi-Fi. Dopiero po kilku próbach próby zakończyły się sukcesem. To jednak mógł być również wewnętrzny problem mojego routera. Jeśli się udało, to teraz robot jest już gotowy do akcji.

Hykker Navi Space Wi-Fi — jak się z niego korzysta?

Z robota najprościej korzysta się z poziomu aplikacji na smartfon/tablet z systemem Android. Pozwala ona sterować urządzeniem, przerwać pracę, przedstawia poziom baterii urządzenia, zapamiętaną mapę czy ustalić harmonogram pracy. Urządzenie może pracować w jednym z czterech trybów pracy — automatycznym, pomieszczenie, ładowanie i czyszczenie punktowe.

W trybie automatycznym robot sam analizuje pomieszczenia, po których się porusza dobierając samodzielnie odpowiednie parametry sprzątania. W praktyce nie wychodzi to najlepiej, ponieważ niektóre przedmioty jak krzesła czy stoły często przestawiamy.

Tryb "pomieszczenie" to znak dla robota, aby pracować tylko w jednym pokoju. Jeśli jest zbyt długie, to może się zgubić i chwilowo przerwać pracę — zdarzyło mi się to kilka razy. Kolejny tryb to "krawędzie". Tutaj robot skupia się głównie na wysprzątaniu zanieczyszczeń z narożników i powierzchni przy krawędzi.

Robot potrafi wjechać pod niektóre szafy z Ikei

Czwarty tryb to czyszczenie punktowe, które polega na tym, że urządzenie zaczyna sprzątanie w ustalonym punkcie i spiralnym ruchem zatacza coraz szersze kręgi odkurzanej powierzchni. Pod względem praktycznym to zdecydowanie najbardziej sensowny tryb pracy. W innych przypadkach wydaje się jeździć w chaotyczny sposób.

Oprócz ustawienia trybów, wybieramy także poziom mocy odkurzacza. Regulacja robi sporą różnicę. W najmocniejszym trybie - "turbo", urządzenie okropnie hałasuje. Producenci informują, że maksymalny poziom głośności robota to 65 dB. Niestety taki hałas przeszkadza w oglądaniu telewizji. Ustawienie wolniejszych trybów "standard" lub "oszczędzanie energii" wiąże się z mniej skutecznym sprzątaniem, a szczotki obracają się dużo wolniej.

Trzeba też go czyścić. Szczotki mają tendencję do zbierania włosów, które należy usuwać specjalnie dołączonym narzędziem. Odkurzacz posiada wewnętrzny pojemnik z filtrem EPA 11 na zanieczyszczenia. Po zakończonej pracy urządzenia (najlepiej za każdym razem) należy go opróżnić. Nadal wymaga więc sporo uwagi. Od czasu do czasu należy także przemyć pojemnik, zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej mptech.eu.

Robot sprzątający "z Biedronki" - do czego się nadaje, a do czego nie?

Hykker Navi Space to robot inteligentny z najniższej półki cenowej. Wyrażając chęć zakupu musimy się z tym liczyć. To nie urządzenie za kilka tysięcy, które wysprząta mieszkanie i wymopuje podłogę. Ten robot to jedynie dodatek, który sprawia, że w mieszkaniu jest mniej kurzu, pyłów i sierści. Właściciele zwierząt domowych od razu zauważą różnicę.

Robot dobrze radzi sobie z wyżej wymienionymi wyzwaniami. Gorzej jest w przypadku styczności z większego rozmiaru okruchami. Wóz albo przewóz — frontalne szczotki niekiedy z impetem uderzają w pozostałości po jedzeniu, rozrzucając je po pomieszczeniu. Jeśli później robot podczas swojej pracy nie przejedzie po nich samym środkiem urządzenia, to po prostu je tam zostawi. To jednak zależy od trybu pracy — w "punktowym" problem się nie pojawiał, a w "pomieszczenie" już tak.

Navi Space nie ma sensu używać do sprzątania nagle rozsypanych produktów żywnościowych jak ryż czy mąka. Warto natomiast korzystać z niego codziennie, lub nawet dwa razy dziennie, aby sprzątnął kurze z mieszkania. Możecie sobie nawet nie zdawać sprawy z tego, ile wokół was zanieczyszczeń.

Pierwszy raz robota Hykker użyłem dzień po solidnym odkurzaniu mieszkania. Efekt mnie przerósł. Pojemnik na zanieczyszczenia był pełen kurzu oraz sierści (mam jednego średnich rozmiarów kota — dachowca). Robot sprzątał przez około 15 minut mieszkanie o rozmiarze około 50 m². Navi Space nie zastąpi odkurzacza, ale jak widać warto mieć takiego pomocnika w domu. Szczególnie, jeśli macie zwierzęta.

Robot nie radzi sobie w styczności z przewodami i innymi przeszkodami o wysokości niższej niż 2 cm. Zabójcza jest także taśma klejąca. Kilkukrotnie wjechał na nogi od suszarki na pranie, a także pociągnął za sobą przewody. Na to drugie trzeba szczególnie uważać, bo robot może coś zrzucić. Przed użyciem należy koniecznie schować wszystkie przewody w miarę możliwości, lub kontrolować jego pracę. Niestety nie miałem okazji sprawdzić jak w praktyce sprawdza się czujnik schodów.

Robot Hykker Navi Space — podsumowanie

Hykker Navi Space, czyli tzw. robot sprzątający z Biedronki, nie zastąpi wam nigdy prawdziwego odkurzacza i wysprzątania mieszkania. Owszem, jest w stanie dotrzeć nawet do kątów pokoju, ale gubi się w spotkaniu z kablem czy nawet suszarką. Z drugiej strony kosztuje tylko 449 zł i można o nim powiedzieć że jest dobry i wystarczający. Niestety wymaga też trochę uwagi.

Zwierzęta domowe mogą być niezadowolone towarzystwem odkurzacza

Wady:

— Głośna praca w trybie "turbo"

— Wjeżdża na kable, nogi od suszarki

— Długi czas sprzątania

— Gubi się pod małymi stolikami (uderza o nogi)

— Zdarza się, że zatrzymuje się z niezrozumiałych powodów

— Czasami nie umie trafić do bazy lub jedzie okrężną drogą

— Zbiera dużo włosów, które ciężko usunąć

Zalety:

— Cena

— Czas pracy na baterii

— Skuteczność w sprzątaniu kurzu i sierści

— W miarę estetyczny

Dane techniczne:

Pojemność zbiornika 0,6 l

Filtr EPA11

Sensory Schodów i przeszkód

Żyroskop

Próg Do 15 mm

Wzniesienia Do 25%

Tryby pracy 4

Prędkość 25 cm/sek

Głośność Do 65 dB

Sterowanie Pilot na podczerwień, aplikacja HYKKER SMART HOME [Android 5.0+]

Komunikacja Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz

Akumulator 14.4 V 2000 mAh

Parametry wej. Zasilacza GQ12–190060-AG/ Bazy ładującej 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,4 A maks.

Parametry wyj. Zasilacza GQ12–190060-AG/ Bazy ładującej 19 V 600 mA

Czas ładowania Do 4h

Czas pracy do 100 min. (80 min. + powrót do bazy maks.20 min.)

Wymiary 330 x 76 mm

Waga robota 2600 g