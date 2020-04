Xiaomi wprowadza telewizory do polskiej oferty. 4K i HDR w 55 calach z Android TV w niskiej cenie

Ekspansja Xiaomi trwa. Smartfony to podstawa, ale smartbandy, oczyszczacze powietrza, oświetlenie, hulajnogi i inny sprzęt coraz częściej widać w sklepach. Niedawno na świecie pojawiły się też nieźle wycenione telewizory. W końcu będą dostępne oficjalnie w Polsce. Firma podczas konferencji online zapowiedziała ich sklepową premierę na 14 kwietnia.

Smart TV w trzech wielkościach od Xiaomi

Dostępne będą trzy modele. Bliźniacze Mi TV 4S 55 i Mi TV 4S 43, oraz nieco mniej okazały specyfikacją Mi TV 4A 32. Zgodnie z materiałami producenta, telewizory charakteryzują się rozdzielczością 4K, obecnością HDR (HDR10), odświeżaniem 60 Hz, systemem Android TV 9.0 z asystentem Google i Chromecastem oraz metalowymi elementami obudowy.

Ponadto sprzęty mają na pokładzie czterordzeniowy 64-bitowy procesor MediaTek Cortex-A55 z grafiką Mali 470 MP3, 2 GB RAM i 8 GB pamięci wewnętrznej. Edycja 32 calowa to jednak czterordzeniowy 64-bitowy procesor MediaTek Cortex-A53 oraz 1,5 GB RAM. W dodatku brak HDR, a rozdzielczość to tylko 1366 × 768 pikseli.

Zgodność z Chromecastem umożliwia bezprzewodowe przesyłanie obrazu i dźwięku ze smartfonów, tabletów i komputerów. Asystent Google wiąże się z możliwością sterowania głosowego z poziomu pilota, a nawet zarządzania innymi sprzętami zgodnymi i sparowanymi z tą usługą Google.

Właściciele Mi Box poczują się jak w domu

Jeśli mieliście styczność z Xiaomi Mi Box S, to pilot na Bluetooth z mikrofonem czy interfejs telewizora wyda się wam znajomy. Oczywiście nie jest to przełożenie jeden do jednego, jako że to telewizor, a nie przystawka smart TV znalazło się miejsce dla dodatkowych funkcji i przycisków, ale główną zmianą jest obecność nie tylko dedykowanego klawisza dla Netflixa, ale też Amazon Prime Video.

Pozostała specyfikacja obejmuje chociażby dwuzakresowe WiFi ac, gniazdo sieci LAN RJ-45 (100 Mb/s), trzy porty HDMI (w tym jeden z ARC), trzy (dla 32 cali dwa) gniazda USB, Bluetooth z obsługą LE, głośniki 2 x 10 W, optyczne audio S/PDIF, wyjście audio minijack, złącze na karty CI, wtyki anteny telewizji naziemnej i satelitarnej.

Gotowe na nowy standard DVB-T2

Oczywiście odbiorniki oferują wsparcie dla najnowszego standardu telewizji cyfrowej, więc po wprowadzeniu aktualizacji nadawania DVB-T w Polsce w najbliższych latach nie będzie trzeba wymieniać telewizora. Choć Xiaomi nie jest w tym odosobnione i to norma we w miarę świeżych modelach telewizorów.

Wszystkie modele będą dostępne w sklepach stacjonarnych czy internetowych od 14 kwietnia. Najbardziej opłacalny zdaje się model 55 calowy w sugerowanej cenie 1999 złotych, którego recenzję możecie przeczytać na dobrychprogramach. Za Mi TV 4S 43 zapłacimy 1599 złotych, więc jeśli nie zależy nam koniecznie na wielkości poniżej 55 cali, to warto dopłacić do większego modelu, bo różnica nie jest duża. Atrakcyjnie wygląda też koszt wariantu 32 calowego, choć brak full HD powoduje niesmak, nawet w smart TV o cenie 899 złotych.

