Lewitująca lampa Levia Deluxe. To ekskluzywny designerski projekt wprost z Kickstartera

Oczywiście to nie czaty, tylko indukcyjne przesyłanie prądu jak np. w bezprzewodowych ładowarkach do smartfonów i magnesy, które utrzymują moduł z żarówką na odpowiednim miejscu. Projekt Niedawno wystartował ze zbiórką na Kicstarterze. Jeszcze nie osiągnięto progu, ale mając już na koncie jedną trzecią pieniędzy i 23 dni do końca, można wróżyć mu sukces.

To już drugi projekt spod szyldu Levia. Pierwsza lampka była bardzo podobna, ale nie tak wyszukana pod kątem wykonania. W przypadku edycji Deluxe postawiono między innymi na marmur, złoto i kilka wersji kolorystycznych.

Nietypowy wygląd, ciekawe rozwiązania

Levia Deluxe operuje na diodach LED, ale to nie ma zwykłej żarówki, tylko o wzorze udającym żarnikową. Poza tym zastosowano sprytny mechanizm chroniący żarówkę przed spadnięciem w przypadku przerwy w dostawie prądu. Po prostu "przykleja" się do ramienia — siła magnetyczna w pełni ją przyciąga i utrzymuje na miejscu.

Zależnie od wyboru jednego z czterech wariantów wizualnych (Total White Carrara, Total Black Marquina, Special Version Black Portoro, Toal Gold Portoro), ceny na Kickstarterze wahają się od 119 euro (około 550 złotych), do aż 350 euro (mniej więcej 1615 złotych). Wysyłki według planu mają odbywać się w lipcu.

Źródło: Kickstarter