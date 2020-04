Przystawka smart TV techBite Flix TV Box, czyli konkurent Xiaomi Mi Box S, zyskuje Androida TV 9.0

Od strony technicznej to dość podobne pudełko do propozycji Xiaomi, ale z czterordzeniowym procesorem nie od MediaTeka, tylko Amlogic (S905X, 4 x 1,5 GHz), aż dwoma portami USB 2.0, czy zintegrowaną przewodową kartą sieciową LAN Fast Ethernet.

Ponadto w techBite Flix TV Box znajdziemy 2 GB RAM, 8 GB pamięci dyskowej eMMC, WiFi ac, Bluetooth 4.0, jedno HDMI 2.0a (przystawka obsługuje 4K i HDR), gniazdo microSD, obsługę asystenta głosowego Google czy bezprzewodowej transmisji obrazu i dźwięku Chromecast.

techBite Flix TV Box z Androidem TV 9.0

A od teraz najnowszy system Android TV 9.0, więc dogadania konkurencję od Xiaomi. Tak, można zadać pytanie, czemu nie 10 jak w smartfonach, ale Android TV 10 jest dostępny dopiero w pierwszych urządzeniach dedykowanych twórcom aplikacji do testowania swojego oprogramowania. W konsumenckim sprzęcie jeszcze nie występuje i ma opóźnienie względem tradycyjnego Androida.

Taki system daje dostęp do masy aplikacji użytkowych, multimedialnych czy gier przez sklep Google Play. Można używać takich pozycji jak między innymi WP Pilot, YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Ipla, Kodi, Steam Link… Co ciekawe przystawka jest sprzedawana sama (249 złotych) lub z gamepadem Bluetooth i kuponem na 30 dni dostępu do grania w chmurze Vortex (299 złotych).

