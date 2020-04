Skaner 3D na Raspberry Pi. Ale ręczny i na module Intel Realsense

Projekt wykonany przez Franka Zhaohasa korzysta z modułów Intel Realsense. To specjalny dedykowany obrazowaniu 3D moduł wykrywający głębie fotografowanej przestrzeni. Od strony programowej całością zawiaduje system Raspbian Buster, ale w połączeniu z otwartoźrodłowym programem do mapowania RTAB-Map, który daje wiele możliwości.

Skanowanie 3D z modułu Intela

Jak zauważa hackaday, wciąż nie mamy jakości profesjonalnych skanerów 3D, ale względem bardziej prymitywnych metod jest postęp. "To prawda, że wyniki skanowania nie umywają się do profesjonalnej fotogrametrii. Biorąc jednak pod uwagę niską rozdzielczość kamery RGB Intel RealSense oraz fakt, że RTAB-Map jest piaskownicą SLAM (jednoczesna lokalizacja i mapowanie), a nie oprogramowaniem do skanowania 3D, wyniki te są niesamowite jak na urządzenie przenośne."

Moduły Intela są wykorzystywane, chociażby do wykrywania przestrzeni i planowania w poruszaniu się robotów, więc muszą działać w czasie rzeczywistym, stąd mniejsza dokładność niż profesjonalnych stacjonarnych skanerów 3D. Mimo to jest i tak nieźle. Projekt został opisany przez swojego pomysłodawcę na stronie eleccelerator, a oprogramowanie jest dostępne na GitHub. Frans Zhaohasa przygotował też na swoim profilu YouTube odpowiedni materiał wideo.

Źródło: hackday