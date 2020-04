Gravel Travel System - modułowe plecaki, torby i saszetki na dużą i małą wyprawę

Najogólniej mówiąc to zestaw dwóch plecaków i saszetki pełniącej też rolę paska. Największy element to duży plecak o pojemności 42 litrów. Mniejszy zmieści 11 litrów. Oba elementy mają sporo dodatkowych kieszonek i przegródek, część elementów można mocniej rozłożyć aby zyskać więcej miejsca np. na większą butelkę z wodą lub napojem względem oryginalnej bocznej kieszeni.

Razem lub osobno

Poza tym plecaki można łączyć nosząc jeden na drugim z tyłu lub mniejszy z przodu ciała. Aby lepiej i wygodniej rozłożyć masę, zastosowano specjalny panel usztywniający i profil oraz wspominany saszetko-pasek przenoszący część ciężaru na biodra. W dodatku mniejszy z plecaków można przekształcić w torbę na ramię lub tradycyjną ręczną, a także po złożeniu zamknąć w jednej z kieszeni większego, aby po przyjeździe na miejsce podróży wyjąć go i bez przepakowania zabrać na wyjścia.

W końcu saszetki, które po wpięciu do plecaków robią za dodatkowy pasek na biodra. To idealne miejsce na dokumenty, słuchawki, powerbank, czy inne ważne drobiazgi, które chcemy mieć zawsze pod ręką. Aby do nich sięgnąć, nie trzeba zdejmować z siebie plecaka. Na minimalne wyjście jak chociażby z samochodu na szybki posiłek bierzemy tylko ten element — po co grzebać w większym plecaku lub się przepakowywać.

Pod ręką w pociągu czy samolocie

To też ciekawe ułatwienie w podróży transportem zbiorowym jak np. pociąg czy autobus rejsowy. Odpinając ten element możemy założyć go lub trzymać zaczepiony gdzieś pod ręką — sięgać tylko po podręczne rzeczy bez sięgania po główny bagaż leżący we wnęce nad głową.

Zestawy Gravel Travel Bag Series będą wysyłane w grudniu tego roku. Możemy skompletować na Kickstarterze pełne wyposażenie lub tylko niektóre elementy. W takim wypadku cena kształtuje się od 259 dolarów do 449 dolarów lub odpowiednio tańsze warianty pośrednie.

Źródło: Kickstarter