Minikomputer jednopłytowy ODYSSEY X86J4105800 na Celeronie zgodny z Arduino i Raspberry Pi

Płyta jest niewielka. To kwadrat o bokach 4,3 cala (około 10,92 centymetrów). Jej podstawę stanowi procesor Intel Celeron J4105 z rodziny Gemini Lake (4 x 1,5 GHz a w turbo do 2,5 GHz) z grafiką Intel UHD 600. Układ jest wspierany przez 8 GB DDR4.

Bogaty pakiet złącz

Dostępne złącza to m. in. 2 x USB 3.1 Gen 2 (jedno tradycyjne duże A i jedno typu C), 2 x USB 2.0 (oba zwykłe A), 1 x HDMI 2.0a, czytnik microSD, wtyk audio jack 3,5 mm. Pamięć dyskową można rozwiązać na kilka sposobów. Jako opcjonalną wbudowaną eMMC 64 GB lub złączem M.2 (dyski 2242 lub 2280), a nawet portem SATA. Oczywiście dwa porty M.2 PCIe można też wykorzystać w innych celach.

Za łączność odpowiadają dwie przewodowe karty sieciowe Gigabit Ethernet, WiFi ac i Bluetooth 5.0. Jest nawet złącze dla kart SIM sieci komórkowych. Do złącz po dokupieniu można też podpiąć chociażby dodatkowy moduł na dyski SATA czy Intel Neural Compute Stick.

Windows, Linux, Arduino i Raspberry Pi

ODYSSEY X86J4105800 jest przystosowany do zainstalowania Windowsa, Linuxa i innych systemów. Koprocesor ATSAMD21 ARM Cortex-M0+ zapewnia zgodność z Arduino. Poza tym można skorzystać ze złącza 40-pin, które jest zgodne z Raspberry Pi.

Podstawowa edycja komputera została wyceniona na 188 dolarów. Można też kupić zaopatrzoną w pamięć eMMC 64 GB za 218 dolarów lub z eMMC i preinstalowanym Windowsem 10 Enterprise w cenie 258 dolarów.

