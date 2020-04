Wideo odtworzone z kasety audio. Jakość jest okropna, ale się udało

Kasety magnetofonowe przegrały z nośnikami CD, o których też już zdążyliśmy praktycznie zapomnieć. Miały one dużo ważniejsze miejsce w historii, niż tylko zapis audio. Wcześniej kasety stosowano jako pamięć komputerową. Można było je znaleźć w klasycznych już Atari 800 czy Commodore 64.

Youtuber Kris Slyka postanowił odtworzyć nagranie na kasecie magnetofonowej. Nie były one przystosowane do tego zadania. Nie są w stanie zgromadzić odpowiedniej ilości danych. Youtuber wyliczył, że do odtworzenia nagrania w rozdzielczości 768 x 576 p w 25 klatkach na sekundę potrzeba generowania 11,000,000 pikseli na sekundę.

To znacznie przekracza możliwości kasety magnetofonowej. Nagranie więc musiał znacznie "skurczyć". Dopiero rozdzielczość 100 x 75 pikseli przy 5 klatkach na sekundę było możliwe do odtworzenia na kasecie magnetofonowej.