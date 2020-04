55 cali TV to mało? Xiaomi wprowadzi nawet 75-calowe modele smart TV

Tak, to już naprawdę kawał telewizora. Chińczycy wprowadzą Xiaomi Full Screen Pro 75, ale też nieco mniejsze, choć wciąż duże Xiaomi Mi TV 4A 60 oraz Xiaomi Mi TV 4S 65. Oczywiście będą charakteryzować się niską cenę jak na oferowane parametry i wielkość, co jest typowe dla telewizorów tej chińskiej marki.

Gigantyczny telewizor Xiaomi

Perełką w ofercie ma być ogromny Xiaomi Full Screen Pro 75 o niewielkich ramkach i elementach wykonanych z aluminium. Co ciekawe, w jego wnętrzu znajduje się mocniejsze wyposażenie niż w modelach mających wkrótce ukazać się w Polsce. 64-bitowy czterordzeniowy procesor 1,9 GHz FinFET 12 nm, 2 GB RAM i aż 32 GB pamięci wewnętrznej. Telewizor będzie opierać się o Android TV i nakładkę Xiaomi.

Oczywiście zapewnia zgodność z HDR, Dolby Audio czy DTS-HD i ma matrycę 4K. Choć układ zamontowany w TV daje radę nawet z obsługą obrazu 8K, w tym wypadku będzie go skalować do 4K. Sugerowana cena wynosi 5999 juanów. W prostym przeliczeniu to około 3590 złotych, ale jeśli kiedykolwiek sprzęt ten pojawi się w Polsce, na pewno cena będzie większa w związku z dodatkowymi kosztami.

Nowe 60 i 65 modele TV od Xiaomi

Xiaomi Mi TV 4A 60 i Xiaomi Mi TV 4S 65 to większe odpowiedniki produktów, które po Wielkanocy powinny być dostępne w naszych sklepach. Mimo to specyfikacja nie jest (poza wielkością matrycy) bliźniacza. Mi TV 4A 60 dostanie więcej pamięci dyskowej. W modelach 32, 43 i 55 cali przeznaczonych na polski rynek, Xiaomi stosuje 8 GB, a w tym wypadku przestrzeń będzie podwojona do 16 GB.

Cena ma wynosić 1599 juanów (około 960 złotych) dla wariantu 60 cali. Za to Mi TV 4S 65 będzie kosztować w Europie 549 euro, czyli przeliczając około 2500 złotych. I tutaj widać sporą przebitkę względem cen przygotowanych na Europę i Chiny, jeśli to dość podobne produkty. Choć oczywiście nie wiemy jakie są plany wprowadzenia wspominanych 65 i 60 calowych modeli do polskich sklepów.

