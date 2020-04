Koronawirus opóźnia filmy Marvela. Nowe daty premier Czarnej Wdowy, Czarnej Pantery i innych produkcji

Już wcześniej wiedzieliśmy, że Marvel planuje zmienić premiery swoich nadchodzących produkcji rozgrywających się w wykreowanym w ich komiksach uniwersum. Nie znaliśmy nowych dat premier, a przynajmniej nie wszystkich. Teraz możemy zebrać daty w jednym miejscu.

Czarna Wdowa z tytułową rolą Scarlett Johansson zostanie zaprezentowana w kinach 6 listopada. Idąc dalej chronologicznie, film o nowej grupie marvelowskich superbohaterów Eternals pojawi się 12 lutego przyszłego roku. Film Shang Chi and the Legend of Ten Rings, o postaci stworzonej jeszcze w latach ’70, a nieznanej szeroko w Polsce, przewidziany jest na 5 listopada 2021 roku. Także w 2021 roku, a dokładnie 5 listopada, zobaczymy w kinach Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Za to za dwa lata możemy oczekiwać premiery Thor: Love and Thunder (18 lutego 2022 roku) i Black Panther 2 (8 maja 2022 roku). Kolejną produkcją będzie Captain Marvel 2 (8 lipca 2022 roku). Oczywiście nie są to jedyne planowane widowiska w uniwersum Marvela, ale takie, o których możemy się wypowiedzieć w kontekście dnia premiery. Na horyzoncie widnieje też Ant-Man 3, którego scenarzystą będzie Jeff Loveness do tej pory tworzący historie dla zwariowanej serii kreskówek Rick and Morty, jednak nie ma jeszcze konkretów.

Naturalnie wszystko jeszcze może ulec zmianie. Problemy, które wciąż na całym świecie powoduje koronawirus COVID-19 mogą wpłynąć na jeszcze dłuższe niż się spodziewany zamknięcia kin, czy trudności podczas przygotowywania danych produkcji. Nie mniej studio jest zdania, że zaktualizowane daty powinny być realne.

Zapisz się na listę odbiorców naszego specjalnego newslettera o koronawirusie.

Źródło: filmweb