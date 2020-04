Inteligentny domofon na Raspberry Pi. Zobacz kto czeka przed drzwiami i otwórz zamek smartfonem

Mając Raspberry Pi 3 Model B, kartę microSD, mikrofon USB, przycisk, kamerkę, mały ekranik, głośnik i kilka innych podzespołów, możemy sami w domu wykonać inteligentny domofon z kamerką. Tradycyjne rozwiązania tego typu są od dawna stosowane, ale trzeba podejść do dedykowanego urządzenia, które odbiera dzwonek sprzed drzwi. W tym wypadku robimy to jeszcze wygodniej — smartfonem.

Taki projekt opublikowano na stronach hackers.io zaopatrując go w odpowiedni kod oprogramowania, schematy, instrukcję czy pliki projektów do wykonania obudowy urządzenia w drukarce 3D. W połączeniu z również własnoręcznie wykonanym zdalnym zamkiem do drzwi (który niestety wygląda mocno prowizorycznie), można w wygodny sposób wpuszczać gości do domu, albo np. w obecnym czasie porozmawiać z kurierem lub dostawcą pizzy, aby zostawili przesyłkę czy jedzenie przed wejściem.

W telefonie lub na ścianie

Alternatywnie można wykonać aż dwa takie sprzęty i cieszyć się wideodomofonem z dodatkową możliwością odbierania rozmowy na telefonie, wtedy dostajemy też tradycyjną metodę działania. Według opisu na stronie, prace powinny zająć mniej więcej 4 godziny, choć czas określono tylko dla zajęcia się jedną sztuką.

Na nakręconym wideo z prezentacji i prac nad smart wideofonem, widać niezbyt dobre zamontowanie urządzenia, ale autor podkreśla, że zostało tak użyte tylko w celach prezentacyjnych. Jeśli używałoby się go na co dzień, zaleca odpowiednie schowanie okablowania, solidniejszy montaż.

Źródło: hackster.io