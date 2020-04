Netflix i HBO GO szykują niespodzianki dla widzów. Znamy szczegóły

Netflix i HBO GO wiedzą co robić, aby przyciągnąć przed odbiorniki sporą ilość widzów. Sytuacja wywołana pandemią koronawirusa to okazja, aby zaproponować użytkownikom jak największy wachlarz znanych i lubianych produkcji. Każdego miesiąca na platformach pojawiają się premierowe filmy i seriale, a serwisy streamingowe nie zwalniają tempa w ogłaszaniu kolejnych niespodzianek.

Netflix łączy siły z TVP

Telewizja Polska przymierzała się do współpracy z popularną platformą już od dłuższego czasu. Pierwsze doniesienia na temat wspólnego projektu pojawiły się jeszcze w ubiegłym roku, gdy dowiedzieliśmy się o planowanej ekranizacji powieści Marka Krajewskiego pod tytułem "Erynie". Dziś znamy już o wiele więcej szczegółów.

"Erynie" to pierwsza książka z kryminalnego cyklu Krajewskiego. Jej głównym bohaterem jest inspektor Edward Popielski, który w 1939 roku podejmuje się śledztwa w sprawie morderstwa młodego chłopca ze Lwowa. Dreszczu emocji dodają przypuszczenia, że zbrodnia nie była jednorazowym czynem, a zabójca wkrótce ma zamiar ją powtórzyć.

Reżyserem produkcji został Borys Lankosz, znany z takich tytułów jak "Ciemno, prawie noc", "Rewers" czy "Ziarno prawdy". Będzie on również współodpowiedzialny za scenariusz. Nad adaptacją powieści pracować będą także: Władysław Pasikowski, Igor Brejdygant i Magdalena Lankosz. Muzykę do serialu skomponuje Michał Lorenc, autorem zdjęć będzie natomiast Marcin Koszałka. W rolę głównego bohatera wcieli się Marcin Dorociński.

Zdjęcia do serialu rozpoczęły się na początku roku we Wrocławiu. Później ekipa filmowa przeniosła się do Krakowa, gdzie zawieszono produkcję. Decyzja miała związek z pandemią koronawirusa. Pierwotną premierę planowano na jesień 2020 roku. Produkcja najpierw miała trafić na Netflix, a później zasilić ramówkę Telewizji Polskiej.

W związku z wprowadzonymi zmianami widzowie mogą spodziewać się premiery najwcześniej na wiosnę 2021 roku.

HBO ogłasza wielki powrót MCU

Platforma HBO GO postanowiła sprawić masę radości swoim widzom i przywrócić kultowe filmy z serii Marvel Cinematic Universe. W najbliższych tygodniach w serwisie streamingowym będą pojawiać się kolejne tytuły wchodzące w skład tak zwanej "Sagi nieśmiertelności".

W piątek 10 kwietnia udostępnione zostaną trzy filmy opowiadające o przygodach Tony’ego Starka: "Iron Man”, "Iron Man 2” i "Iron Man 3”. Tydzień później na platformę trafią produkcje o przygodach innego bohatera. Będą to: "Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie”, "Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz” oraz "Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów”. Daty premier zostały już potwierdzone w HBO GO.

Obecnie na HBO GO dostępne są trzy najnowsze filmy MCU. Są to: "Captain Marvel”, "Avengers: Wojna bez granic” oraz "Spider-Man: Daleko od domu”.

Przypomnijmy, że w związku z pandemią koronawirusa Marvel opóźnił daty premier kinowych swoich głośno zapowiadanych produkcji. Więcej na ten temat przeczytacie w tym artykule.