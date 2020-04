Jednopłytowy minikomputer AAEON PICO-WHU4 nawet z czterordzeniowym Intel Core i7

Minikomputery jednopłytowe to dział kojarzący się głównie z Raspberry Pi. Próżno tam szukać bardzo wydajnych modeli. LattePanda Alpha na Intel M3-8100y to sporo lepsza wydajność niż Atom czy ARM, ale bez szału. Za to PICO-WHU4 ma nawet niskonapięciowy i7!