AppGallery. Najciekawsze gry, jakie znajdziecie w sklepie z aplikacjami Huawei

Czy na nowych urządzeniach Huawei jest w co grać? Jasne! Niedawno pojawiło się na nich np. Game of Thrones: Beyond the Wall. Podpowiadamy, które tytuły poza tym są najbardziej – naszym zdaniem – warte uwagi.

Materiał powstał przy współpracy z Huawei

Kilka słów wprowadzenia dla zagubionych. Nowe modele marki Huawei pracują cały czas na Androidzie, ale przy tym na autorskim ekosystemie usług – Huawei Media Services. AppGallery to po prostu sklep z aplikacjami, jaki tam znajdziemy. A tam nie brakuje i wartych uwagi gier.

Poniżej subiektywną listę dziesięciu tytułów, na które szczególnie warto zwrócić uwagę. Kolejność alfabetyczna.

Asphalt 9: Legends

Choć ostatnia część legendarnej serii mobilnych wyścigów wydana została w 2018 roku, więc nie jest ekscytującą świeżynką, to nadal należy do światowej czołówki. Każdy szanujący się fan mobilnego ścigania się powinien ją mieć w swojej bibliotece. Główną zaletą gry jest fantastycznie szczegółowa oprawa graficzna. Zarówno trasy, jak i wozy (a jest ich mnóstwo do wyboru), prezentują się świetnie i pozwalają zapomnieć, że mimo wszystko gramy na smartfonie, a nie na dużej konsoli czy pececie.

Champions Manager

Gratka dla tych fanów piłki nożnej, którzy nie chcą się bez niej ruszać z domu. Albo z kanapy. Ten rozbudowany piłkarski menadżer powstał we współpracy z federacją FIFPro, dzięki czemu można w nim znaleźć prawdziwe ligi, kluby i wielkie sławy. Jak we wszystkich tego typu tytułach zadaniem gracza jest przejęcie kontroli nad wybranym zespołem i takie nim zarządzanie z pozycji menedżera, by sięgnął po najwyższe laury ligowe i pucharowe. Champions Manager obsługuje także rozgrywki sieciowe.

Clash of Kings

Jedna z najbardziej popularnych i od lat świętujących sukcesy mobilnych gier sieciowych. Ta masowa, wieloosobowa strategia czasu rzeczywistego polega na rozbudowie królestwa oraz szkoleniu armii do jego obrony lub też podboju innych królestw. Clash of Kings jest rozwijane i wzbogacane od lat, a wielomilionowa społeczność graczy nie tylko bierze udział w ciągłych wojnach, ale też z zapartym tchem śledzi rozgrywki ligowe, w których biorą udział najlepsze drużyny świata.

Zobacz również: Przyszłość fotografii. Premiera Huawei P30

Nitro Nation

Druga na liście propozycja dla tych, którzy chcą się ścigać. Tym razem są to dynamiczne uliczne wyścigi w amerykańskim stylu drag, do których można stanąć za kierownicą najbardziej znanych i lubianych wozów. Nitro Nation dobrze wygląda i dobrze brzmi, a także oferuje szeroki wybór samochodów, które można oczywiście dowolnie modyfikować, tuningować i personalizować. Żaden fan koni mechanicznych nie będzie rozczarowany.

Fortnite

Tak, Fortnite jest także na urządzeniach Huawei. Jedna z najbardziej znanych gier świata, dostępna na wszelkich możliwych platformach, jest nie tylko wieloosobową strzelanką, w której gracze wykańczają się nawzajem, dopóki na polu bitwy nie pozostanie tylko jeden zwycięski zespół. Fortnite wyewoluował już w prawdziwy wirtualny, alternatywny świat, w którym nie tylko się gra, ale też spotyka z przyjaciółmi. Jeśli wciągniemy się w Fortnite, to inne gry przestaną być potrzebne.

PvPets Tank Battle Royale

PvPets pokazuje, że żeby było fajnie, wcale nie musi być poważnie. Wręcz przeciwnie, można nawet do kreskówkowych czołgów wsadzić urocze zwierzaczki i kazać im walczyć ze sobą na arenie, dopóki nie pozostanie tylko jeden z nich. I to też będzie super, zwłaszcza jeśli zostanie zrealizowane w taki dynamiczny i ekscytujący sposób jak tutaj. Dużym plusem gry są bardzo szerokie możliwości personalizacji swoich pupili oraz ich wozów pancernych.

Star Trek Timelines

Fani Star Treka są wszędzie. I bez różnicy, którą serię oraz które filmy wolą, w Star Trek Timelines znajdą je wszystkie, razem z ulubionymi bohaterami. Ta masowa, wieloosobowa gra sieciowa, w której gracz wciela się w kapitana gwiezdnego okrętu, w całkiem przekonujący sposób łączy wszystkie startrekowe linie czasowe i pozwala wziąć udział w widowiskowych bitwach w kosmosie. Albo podjąć się trudnych misji na powierzchni obcych planet. Każdy trekkie powinien sprawdzić tę grę.

Survival Heroes

Nie jest to najbardziej oryginalna produkcja pod słońcem, ale w udany sposób łączy motywy i rozwiązania znane z najbardziej popularnych aktualnie gatunków gier. Survival Heroes oferuje zabawę w stylu battle royale, ale bazując na rozwiązaniach znanych z gier MOBA. Mówiąc prościej – to taki Fortnite w stylu League of Legends. Nic dziwnego, że strasznie wciąga. Fani obu rodzajów gier poczują się tu jak w domu.

Tales of Wind

To jedyny przedstawiciel gatunku MMORPG na naszej liście, ale wcale nie dlatego, że tego typu gier na sprzęcie Huawei jest mało. Wręcz przeciwnie, jest ich tyle, że mogą być problemy z wyborem jednego dla siebie. Ten popularny nie tylko w Azji gatunek ma na platformie Huawei bardzo silną reprezentację. Tales of Wind jest dobrym punktem wejścia– gra ma dużą bazę społecznościową, jest bardzo rozbudowana i bogata oraz oferuje klasyczną, mangową stylistykę, która przywodzi na myśl filmowe produkcje studia Ghibli.

The Walking Dead

Tej marki nie trzeba nikomu przedstawiać. Nawet jeśli ktoś nie zna serialu "Żywe Trupy", to mógł mieć styczność z kultowymi komiksami lub też świetnymi epizodycznymi grami przygodowymi na pececie czy konsoli. A nawet jeśli i to go ominęło, to może teraz nadrobić braki za pomocą mobilnej wersji tej doskonałej serii. Niewiele jest produkcji, które lepiej grają na ludzkich emocjach i stawiają przed uczestnikiem trudniejsze moralne decyzje. Pozycja zdecydowanie obowiązkowa… chyba że ktoś naprawdę bardzo nie lubi zombie.

Oferta Huawei AppGallery z każdym dniem staje się coraz bogatsza. Z biegiem czasu większość producentów najlepszych i najbardziej popularnych gier będzie udostępniało swoje tytuły także za pośrednictwem ekosystemu firmy z Shenzhen. Baza użytkowników sprzętu Huawei, liczona w setkach milionów, jest zbyt duża, by można ją zignorować. Jeśli więc w tym momencie na telefonie chińskiego producenta nie ma jakiegoś mobilnego hitu, to nie należy się przejmować. Będzie i tam: prędzej czy później.

Materiał powstał przy współpracy z Huawei