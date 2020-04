Mała zmywarka dla singla lub pary – czy to ma sens?

Artykuł sponsorowany

Zmywarka dla singla lub pary – czy to się opłaca?

Zmywarka do naczyń to ekonomiczny sprzęt, który oszczędza nasz czas i wodę. Urządzenie zużywa zaledwie ok. 9 litrów wody na jeden cykl. Szacuje się, że w przypadku dwudziestominutowego mycia naczyń pod bieżącą wodą możemy zużyć nawet od 18 do 25 litrów wody, czyli co najmniej dwa razy więcej.

Jednak nastawianie zmywarki z niepełnym wsadem również jest marnotrawstwem wody. Niezależnie od ilości naczyń znajdujących się w środku, urządzenie pobierze jej tyle samo, co w przypadku pełnego obłożenia. Niektóre duże zmywarki mają opcję mycia połowy wsadu, która oszczędza część wody (nie będzie to połowa). Jednak lepszym rozwiązaniem dla osoby samotnej lub pary, która brudzi niewiele naczyń, jest zakup po prostu mniejszego urządzenia.

Mała zmywarka do naczyń – jakie mamy opcje?

Tradycyjna zmywarka ma wielkość 60 cm, warto wiedzieć jednak, że niektóre marki (np. Bosch) oferują też mniejsze urządzenia o szerokości nawet 45 cm (opcja również pod zabudowę). Są one odpowiednie nie tylko dla mniejszej liczby domowników, ale również dobrze sprawdzą się w małej kuchni.

Innymi rozwiązaniami mogą być zmywarki kompaktowe – swoim wyglądem przypominające niemal kuchenkę mikrofalową. Przykładem takiego urządzenia może być np.: zmywarka kompaktowa Bosch SKS51E22EU, która ma zaledwie ok. 55 cm szerokości, 50 cm głębokości i 45 cm wysokości. Takie urządzenie dobrze sprawdzi się np. w kawalerce czy mieszkaniu singla. W trybie skróconym pobiera zaledwie 6 litrów wody na cały cykl mycia. Standardowe zużycie energii to 0,61 kWh.

Zmywarka kompaktowa to urządzenie wolnostojące, którego nie trzeba na stałe montować w meblach. Może funkcjonować jak zmywarka nablatowa, dzięki czemu może być rozwiązaniem dla osób wynajmujących mieszkania. Przy ewentualnej przeprowadzce łatwo przetransportować ją do nowego lokum.

Zalety zmywarki kompaktowej Bosch

Zmywarka kompaktowa – jakie daje możliwości?

Małe urządzenie może wydawać się mniej skuteczne, jednak w dzisiejszych czasach zmywarki kompaktowe są tak skonstruowane, że pod względem użytkowania niewiele różnią się od tych pełnowymiarowych. Decyzja o zakupie urządzenia z większą elastycznością załadunku nie musi się wiązać z mniejszą jego efektywnością. Wystarczy wybrać zmywarkę dobrej marki.

Przykładowo zmywarka kompaktowa Bosch SKS51E22EU ma tę samą technologię ActiveWater co klasyczne urządzenia tej firmy. Zapewnia jej to maksymalną wydajność i idealne efekty mycia oraz oszczędniejsze i bardziej ekologiczne płukanie. Oszczędność wody i energii wynika z precyzyjnie zaprojektowanego systemu ukierunkowanego rozprowadzania wody, optymalizacji technologii filtrów i szybszego nagrzewania wody oraz wyższej wydajności pompy.

Jednocześnie urządzenie jest bardzo ciche. Dzięki zastosowaniu bezbrzeszczotowego silnika EcoSilence Drive odgłosy tarcia są wyciszone, a emisja hałasu jest niska – maksymalnie 48 dB. Posiadając takie urządzenie w kawalerce, nie musimy się martwić o to, że będzie zakłócało inne czynności, np. oglądanie telewizji czy pracę podczas home office.

Mikrozmywarka Bosch ma także 5 różnych programów:

• Garnki 70 °C,

• Normalny 65 °C,

• Eco 50 °C,

• Delikatny 40 °C,

• Skrócony 45 °C.

Istotny jest także sensor załadunku, który pozwala odpowiednio dobrać ilość wody do poziomu zapełnienia urządzenia.

Mini zmywarka – ile naczyń pomieści?

Kompaktowa zmywarka Bosch SKS51E22EU potrafi pomieścić do 6 kompletów naczyń. To tyle ile 2 osoby zużyją podczas 3 głównych posiłków jedzonych w domu – śniadania, obiadu i kolacji. Można w niej także myć garnki – zmieści się w nim standardowy rondel, patelnia czy garnek na zupę.

Dzięki możliwości dobrania odpowiedniego trybu w zmywarce można myć także kieliszki i porcelanę. Funkcja ochrony szkła reguluje poziom twardości wody i pozwala lepiej zabezpieczyć delikatne i kruche naczynia.

