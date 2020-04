"Bad boy" na Netflix. Od dzisiaj platforma udostępnia film Patryka Vegi

"Bad Boy" to kolejny film stworzony przez Patryka Vegę, twórcę m.in. "Pitbulla. Niebezpiecznych kobiet", "Botoksu" czy "Kobiet mafii". Do kin trafił 21 lutego 2020 roku, ale teraz można go zobaczyć na Netflixie, a także wypożyczyć dzięki usłudze Premium VOD. Film będzie dostępny na takich platformach jak: Player+, Canal+, VoD.pl, Ipla, Cyfrowy Polsat, Orange, Play, UPC, Multimedia Polska, Vectra, Toya, Netia, Inea oraz Chili.

"Bad Boy" na Netflixie

Ostatnie dzieło popularnego reżysera opowiada o ciemnej stronie funkcjonowania polskich klubów piłkarskich. Pojawiają się wątki gangsterskich porachunków, ustawiania meczów, zastraszania czy stadionowych bójek. Nie zabrakło również wątku miłosnego.

W filmie "Bad Boy" pojawiła się cała plejada gwiazd. Odtwórcami głównych ról są: Antoni Królikowski, Maciej Stuhr, Katarzyna Zawadzka, Andrzej Grabowski, Małgorzata Kożuchowska, Piotr Stramowski i Zbigniew Zamachowski. W "Bad Boy'u" pojawiają się również dobrze znani piłkarze – Kamil Grosicki oraz Sławomir Peszko.

Coraz więcej filmów trafia do internetu

Sytuacja związana z koronawirusem sprawiła, że coraz więcej twórców decyduje się na przyśpieszone premiery online. Wśród filmów, które ostatnio pojawiły się w internecie, można wymienić m.in. "Salę Samobójców. Hejter" Jana Komasy czy kontrowersyjne "365 dni" Blanki Lipińskiej.