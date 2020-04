Jakcom N3 Smart Nail Chip. Tag NFC, który można umieścić pod lakierem paznokci. Ma wiele zastosowań

To wyjątkowo cienki i mały kawałek układu. Jego wielkość to 5 na 5 milimetrów, a grubość wynosi jedynie 0,12 milimetra. Jest giętki i można umieścić go na paznokciu, zalakierować. Według producenta będzie niewidoczny, nie sprawi też dyskomfortu. Dodatkowe zasilanie nie jest wymagane. W końcu to dobrze znany, choć miniaturowy, chip z informacją NFC.

Jakcom stwierdza, że chip ma naprawdę wiele zastosowań. Dzięki aplikacji szczytujemy jego indywidualny numer i powiązujemy z jedną z wielu funkcji, co zostanie odnotowane na specjalnej stronie internetowej. Tak spreparowany link może umożliwić włączenie licznych efektów.

Jeden chip, wiele zastosowań

Może to być np. wysłanie predefiniowanej wiadomości, włączenie aplikacji, podzielenie się wizytówką, wykonanie połączenia telefonicznego, wysłanie wiadomości pomocy, podzielenie się lokalizacją, czy jeszcze inne kwestie. Trzeba mieć tylko włączony moduł NFC i dotknąć w odpowiednim miejscu paznokciem do obudowy telefonu.

Co ciekawe, na każdym z paznokci można przykleić inny chip NFC i tym samym zyskać wiele różnych efektów. Aplikacja jest zgodna z Androidem i iOS, ale w zasadzie do działania informacji przesyłanej z chipu NFC nie jest wymagane oprogramowanie od Jakcom. Jakcom N3 Smart Nail Chip można kupić w cenie 9,99 dolarów (po dzisiejszym kursie około 42 złote).

Źródło: Aliexpress