Nintendo GameCube z komputerowymi grami? Nie, to tylko miniPC w obudowie ze starej konsoli

Twórca z kanału Tech By Matt zaopatrzył się w uszkodzoną konsolę Nintendo z początku XXI wieku. To GameCube, które w prostej linii zastępowało Nintendo 64 i było poprzednikiem Nintendo Wii. Możliwe do uruchomienia na niej gry są już zdecydowanie stare i niskie technologicznie. Ciekawym efektem jest w takim razie zaskoczenie, jakie można wywołać grając na GameCube np. w CS:GO.

(Tch By Matt @ YouTube)

Oczywiście nie na prawdziwym GameCube, a tylko tradycyjnym miniaturowym komputerze włożonym w obudowę konsoli Nintendo. Początkowo trzeba było wymontować wszystkie części elektroniczne, aby zrobić miejsce na małą płytę główną ASRock DeskMini A300-STX z zamontowanym procesorem AMD Ryzen 3 3200G (z wbudowaną kartą graficzną), pamięcią RAM DDR4 3200 MHz 8 GB Crucial, dysk SSD OCZ RD400 512 GB i układ chłodzenia.

Wygląd jak oryginał i gamepady od Nintendo

Jak mówi na materiale wideo z serwisu YouTube, Matt początkowo chciał zaopatrzyć PC w napęd DVD, ale GameCube operował na nietypowym mniejszym formacie, więc byłoby to niemożliwe lub przynajmniej zbyt trudne. Jednak plan podłączenia oryginalnych gamepadów z GameCube powiódł się. Skorzystał z przejściówki, kontrolera i wpięcia do normalnego wyprowadzenia wewnętrznego USB. Działa też przerobiony włącznik z GameCube.

Dzięki temu komputer nie tylko wygląda jak oryginalna konsola Nintendo, ale również można skorzystać z dedykowanych kontrolerów z GameCube. A to przecież niewielki PC na procesorze AMD, tylko z płytą główną o mniejszym formacie.

