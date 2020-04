Poznaj najlepsze smartwatche - ranking 5 polecanych modeli

Wybór smartwatcha nie jest łatwy, głównie z powodu ceny, która często przewyższa koszt zakupu dobrego smartfona. Jeśli jednak możemy sobie na niego pozwolić, warto zdecydować się na stylowy, funkcjonalny i co istotne najwyższej jakości sprzęt. Poniżej prezentujemy najnowsze i najlepsze smartwatche – ranking.

Najlepsze smartwache – ranking

1. Samsung Galaxy Watch Active 2

To smatrwatch uznawany za jeden z najlepszych i najszybszych na rynku. Świetnie współgra nie tylko z telefonami marki Samsung, ale także z każdym modelem posiadającym Androida. Z pewnością zadowoli fanów sportu i zdrowego stylu życia, dzięki funkcjom takim jak: GPS, pulsometr, rozpoznawanie rodzajów aktywności fizycznych.

Dodatkowo jest wodoszczelny, funkcjonalny, prosty w obsłudze i posiada nowoczesny, czytelny wyświetlacz Super AMOLED. Watch Active 2 ma baterię o pojemności 340 mAh, która zależnie od użytkowania działa od 3 do 5 dni. Jednym minusem jest tu cena, wahająca się między 1200 zł a 2000 zł z powodu rozmiaru oraz opcji LTE. Jednak przy takich funkcjach jest on zdecydowanie wart swojej ceny.

2. Apple Watch 5

Firma Apple od lat słynie z najwyższej jakości urządzeń, tak jest też w przypadku smartwatch’a. Apple Watch 5 to najlepszy jak dotychczas model stworzony przez brand. Oczywiście jak zawsze, musimy liczyć się z wysoką ceną od 2000 zł do 3600 zł, ale jest to z pewnością zakup na lata, stanowiący wzór jakości wykonania i szybkości działania.

Znajdziemy w nim jasny, szczegółowy, a także zawsze włączony wyświetlacz Retina, dzięki czemu nie musimy za każdym razem podnosić nadgarstka, by sprawdzić godzinę. Minusem jest niestety obowiązkowe codzienne ładowanie. Ponadto posiada: GPS, elektrokardiogram, mierzenie tętna, tryby do różnego rodzaju ćwiczeń i aktywności fizycznych, kompas, współpracujący z mapami, a nawet opcję monitorowania cykli miesiączkowych. Dodatkowo możemy wykonywać z niego połączenia oraz nie zdejmować go np. na basenie, ponieważ jest wodoodporny. Jedno jest pewne, jeśli mamy iPhone’a i szukamy smartwatch’a to bezapelacyjny faworyt.

3. Xiaomi Amazfit Bip

Mówi się, że jest to najlepszy z najtańszych smartwatch’y, gdyż możemy kupić go za 200–300 zł. W dolnym przedziale cenowym znajdziemy wersje Lite, nieposiadającą jedynie GPS-a. Jego główną zaletą jest wytrzymała bateria, która wytrzymuje ok. 45 dni bez ładowania, jeśli będziemy korzystać jedynie z podstawowych funkcji ten czas może przedłużyć się do 2–3 miesięcy.

W przypadku funkcji znajdziemy w nim krokomierz, pomiar odległości i tętna, monitorowanie snu, obliczanie kalorii, GPS oraz wyświetlanie powiadomień. Dodatkowo posiada wodoszczelną obudowę i czytelny wyświetlacz. Jedno jest pewne, poszukując taniego, ale dobrego sprzętu, powinniśmy postawić właśnie na ten model.

4. Huawei Watch GT 2

Smartwatch Huawei posiada dwa rodzaje pasków, damski — Elegant oraz męski – Classic, to dzięki nim niezależnie od stylizacji prezentuje się dobrze. Jego zaletą jest również czas pracy, ponieważ możemy go ładować raz na 7 dni. Posiada doskonałą dokładność GPS (ogromny plus dla biegaczy), krokomierz, pulsometr, licznik kalorii i monitor aktywności.

Dodatkowo pochwalić się może dobrej jakości wyświetlaczem AMOLED oraz możliwością prowadzenia rozmów telefonicznych, bez wyjmowania smartfona z kieszeni. Kosztuje ok. 900 zł, jednak z pewnością jakość równa się tutaj cenie.

5. Forever ForeVigo SW-300

Ostatnim godnym polecenia smartwatch’em jest jeden z tańszych modeli na rynku, który mimo to jest wart zakupu i z pewnością, posłuży nam dłużej niż nie jeden model z niższej półki cenowej. Jego cena wynosi ok. 190 zł, także nie jest zbytnio wygórowana, ale za takie pieniądze otrzymamy rzeczywiście użyteczny sprzęt.

Model posiada m.in. krokomierz, pulsometr, sterowanie odtwarzaczem muzyki oraz monitorowanie snu. Jego atutem jest bateria o pojemności 180 mAh, dzięki której może nam posłużyć ok. 10 dni na jednym ładowaniu. Dodatkowo wygląda bardzo stylowo i nowocześnie na ręce.

Oto najlepsze smatrwatche – ranking 5 modeli, które są cenione na rynku nie tylko ze względu na jakość, ale również wygląd. Niezależnie od tego, czy chcemy wydać mniej lub więcej pieniędzy, z pewnością, któryś z powyższych modeli przypadnie nam do gustu.